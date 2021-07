Ramón “Cachila” Arias: “Tenemos que corregir cuanto antes. Hay que hacer clic de una vez por todas”

El defensa de Universidad de Chile, Ramón “Cachila” Arias, conversó con “Los Tenores” del irregular presente del cuadro azul, recientemente eliminado de la Copa Chile a manos de Fernández Vial.

El central uruguayo entregó su análisis respecto al rendimiento del equipo. “De defensa estamos bastante bien, nos falta ser más punzantes y creativos en los metros finales. Quedó demostrado que no nos alcanza con lo que hemos hecho. Cuanto antes hay que encontrar la fórmula”, apuntó el charrúa.

“Hemos mostrado buenos pasajes de fútbol. Tenemos lapsos de pocos minutos de buen fútbol. No nos alcanza, no hemos terminado con diferencia de más de dos goles nunca. No hay que estar sufriendo todos los partidos, terminamos con la soga al cuello”, insistió “Cachila”.

El jugador de 28 años respondió también a las críticas del ex portero de la U, Johnny Herrera, respecto al juego del equipo. “Uno es muy autocrítico, tenemos que corregir cuanto antes. Estamos a tiempo. Hay que hacer clic de una vez por todas. Si no, después se hace muy difícil pelear“, recalcó el jugador que llegó desde San Lorenzo de Almagro.

“El tiempo apremia, estamos en una institución que necesita resultados inmediatos. Tenemos que generar más peligro al equipo rival (…) Vamos de atrás para adelante, no es tanto lo que hay que trabajar en zona defensiva”, complementó uno de los refuerzos que llegaron a Universidad de Chile este año.

Otras definiciones de Ramón Arias en la U

El central uruguayo, que jugó de lateral derecho en el último duelo por Copa Chile, lamentó la salida de Ángelo Henríquez de Universidad de Chile.

“Pesa muchísimo. Ángelo es un jugador de mucha jerarquía, muy profesional. Se pierde bastante, pero esperamos poder suplirlo. Hay que arroparlos bien para que estén a la altura de lo que significa la U”, apuntó quien fue parte de la despedida al delantero en el Centro Deportivo Azul.

Ramón Arias no quiso profundizar en su opinión respecto a la salida de Rafael Dudamel ni tampoco quiso considerar a Pablo Repetto como opción para la banca azul.

“Tengo las mejores referencias de él. He leído algunas cosas, pero me enfoco en prepararme para rendir cuando toque“, apuntó “Cachila” respecto a Repetto, quien lo hizo debutar profesionalmente en Defensor Sporting.