Virtuoso del Jazz japonés “BIGYUKI” llega a MJAZZ 2023 en Matucana 100

Este sábado 18 de noviembre a las 22 horas, MJAZZ en Matucana 100 se convertirá en el escenario central de una experiencia musical única con la presencia del aclamado pianista y productor japonés BIGYUKI. El evento promete una noche inolvidable, llena de virtuosismo y creatividad, fusionando el jazz con elementos de soul y hip-hop en un viaje sonoro incomparable.

Desde sus inicios, BIGYUKI ha forjado su camino en la escena musical internacional, destacando su talento desde temprana edad. Su formación en la prestigiosa Berklee College of Music en Estados Unidos le permitió explorar las complejidades del jazz y aprender de gigantes de la industria como Herbie Hancock y Chick Corea.

Grandes colaboraciones

Con una carrera que abarca desde colaboraciones con leyendas como Prince y Tom Yorke, hasta contribuciones a proyectos innovadores como el álbum We Got It from Here… Thank You 4 Your Service de A Tribe Called Quest, el japonés ha demostrado ser un artista versátil y respetado.

Su participación en el álbum 4 Your Eyes Only de J. Cole, que alcanzó el puesto número uno en las listas de éxitos, marcó un hito significativo como el primer japonés en contribuir a dos álbumes número uno en los Estados Unidos.

En su recorrido, BIGYUKI ha sido seleccionado como el primer artista contratado por el sello discográfico “Roc Nation” de Jay-Z, consolidando su posición como una figura destacada en la escena musical contemporánea.

Su música —que abarca géneros desde jazz hasta soul y hip-hop— ha resonado tanto en la escena neoyorquina como a nivel internacional. Y su talento ha sido reconocido con premios y distinciones, incluyendo su victoria en el prestigioso concurso “Thelonious Monk Competition”.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas para MJAZZ 2023 están en Ticketplus desde 7 mil pesos hasta el máximo, que son 18 mil el último día. Será desde las 3 de la tarde y habrá actividades, además de foodtrucks. Es un panorama familiar.