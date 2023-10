¡Imparable! Taylor Swift bate el récord del artista con el álbum más reproducido en Spotify en un día

La cantante estadounidense Taylor Swift ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria musical global. Y tras lanzar 1989 (Versión de Taylor), el pasado viernes, la artista sumó un nuevo récord a su historial: el álbum se convirtió en el más escuchado en un solo día en Spotify en 2023, rompiendo un récord que la misma intérprete había establecido previamente con Midnights.

Fue la misma plataforma quien confirmó este nuevo logro de la autora de Love story. “¡Lo ha vuelto a hacer! El 27 de octubre, Taylor Swift se convirtió en la artista más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, y 1989 (Taylor’s Version) se convirtió en el álbum más reproducido de Spotify en un solo día en 2023 hasta el momento”, señalaron en X (ex Twitter).

La versión Taylor de 1989

El álbum 1989 (Versión de Taylor) marca la cuarta reedición de los álbumes anteriores de Swift, después de que Scooter Braun adquiriera Big Machine Records y tomara el control de sus grabaciones maestras. Anteriormente, había lanzado Fearless (Versión de Taylor), Red (Versión de Taylor) y Speak Now (Versión de Taylor).

Este último lanzamiento incluye las 13 canciones originales de la producción originalmente estrenada en 2018, así como cinco pistas inéditas del archivo: Is It Over Now?, Say Don’t Go, Now That We Don’t Talk, Suburban Legends y “Slut!.