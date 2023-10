The Rolling Stones – Hackney Diamonds: Revisamos el primer disco de la banda en 18 años

En el Ciudadano ADN estamos atentos a las novedades musicales. Por eso, tuvimos la visita del editor de Radio Futuro, Héctor Muñoz, quien nos entregó todos los detalles sobre Hackney Diamonds, el nuevo disco de The Rolling Stones.

“Este es su disco de estudio número 24, si se consideran los lanzamientos británicos, y número 26, si se toman los que se lanzaron en Estados Unidos”, dijo el periodista al inicio de la conversación.

The Rolling Stones, una banda a prueba del tiempo

A lo anterior, Muñoz detalló que Hackney Diamonds “es el primer material inédito en 18 años”.

“La carrera de The Rolling Stones tiene 61 años, ya que partieron el 10 de julio del 62 en su primer show en el Marquee Club en Oxford Street en Londres. Es una banda que hacía homenaje al blues y cómo ha crecido esto que ya se han ido varios integrantes y solo quedan tres: Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood”, explicó el columnista del Ciudadano ADN, quien luego se refirió a Charlie Watts, miembro original que falleció en 2021.

“Charlie Watts alcanzó a estar en dos tracks: Live by the Sword y Mess It Up“, detalló.

Revisando Hackney Diamonds

El primer tema escuchado en el espacio radial fue Angry, del que Héctor Muñoz destacó la guitarra rítmica de Keith Richards. “Es inconfundible la muñeca de Keith Richards a cargo de un track de The Rolling Stones”, señaló.

“Aquí hay algo inexplicable. Hay un rock and roll en esencia, puro, que lo mantienen los Rolling Stones. Me da gusto escucharlos tan frescos, tan arriba y tan potentes”, comentó.

En cuanto a la duración del más reciente LP de la legendaria banda rockera, el periodista detalló que es, en total, 48 minutos.

Otra canción destacada por el también músico, fue Bite My Head Off. ¿La razón? La aparición estelar de Paul McCartney, ex Beatle catalogado por nuestro Cristián Arcos como “el ser humano vivo más importante del planeta”.

Por otra parte, Héctor Muñoz destacó el hecho de que la banda liderada por Mick Jagger suena potente a pesar de los años cuantiosos años de carrera. “Lo que han tenido los Rolling Stones en toda su carrera es que no suenan añejos”, comentó.