Día de la Música Chilena: ¿Por qué se celebra este 4 de octubre?

Este miércoles 4 de octubre se conmemora en el país el Día de la Música Chilena, una de las fechas más importantes a nivel cultural, y que se celebra desde el año 2015.

El día busca que artistas emergentes y consagrados se reúnan en torno a la música nacional, y que tiene relación con una de las artistas nacionales más reconocidas a nivel mundial.

¿Por qué se celebra el Día de la Música Chilena este 4 de octubre?

El Día de la Música Chilena se celebra hoy, 4 de octubre, en conmemoración del natalicio de la cantautora nacional, Violeta Parra, quien nació durante este día del año 1917, en la actual Región de Ñuble.

El Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes señala que “este evento cultural se realiza anualmente con el objetivo de que artistas emergentes y consagrados se reúnan en torno a la música nacional“.

“Desde 2015, por ley se celebra cada 4 de octubre, misma fecha que marca el natalicio de la cantautora, pintora, escultora y bordadora, Violeta Parra”, agrega la web de la cartera.

La contribución de Violeta Parra ha sido reconocida en todo el mundo, debido a la importancia que tuvo su obra en la protección del folklore y las tradiciones de Chile.

Por ello, se programaron diversas actividades y presentaciones por esta fecha.

SCD anuncia shows gratuitos

Este año, la celebración por esta fecha se extenderá por dos jornadas pactadas para el sábado 7 y el domingo 8 de octubre, con eventos repartidos entre las salas de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y en la terraza del Mall Plaza Egaña.

El evento reunirá a 20 voces locales entre las 13:00 y las 22:00 horas, donde, durante el primer día, se presentarán artistas como Soulfia, Quique Neira, Daniel Muñoz y los Marujos y Mamma Soul.

En tanto, el día domingo, centrado en el pop y lo tropical, congregará las propuestas de Dulce y Agraz, We are the grand, Camiseta 22, Paula Rivas y Tomo como rey, entre otros.