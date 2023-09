Día de la música chilena 2023: SCD anuncia shows gratuitos con una veintena de artistas

Este 2023 se celebrará una nueva edición del Día de la Música Chilena. Un evento que desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) ya se está preparando para cimentar aún más el buen momento de los sonidos nacidos en territorio nacional.

Este año, la celebración se extenderá por dos jornadas pactadas para el sábado 7 de octubre y el domingo 8 del mismo mes. Todo con eventos repartidos entre las salas de la entidad en Bellavista y en la terraza del Mall Plaza Egaña.

Un evento que reunirá a 20 voces locales entre las 13:00 y las 22:00 horas. Una nómina que durante el primer día -más urbano y de música de raíz- reúne a nombres como Soulfia, Quique Neira, Daniel Muñoz y los Marujos y Mamma Soul.

En tanto, el día domingo, centrado en el pop y lo tropical, congregará las propuestas de Dulce y Agraz, We are the grand, Camiseta 22, Paula Rivas y Tomo como rey, entre otros.

Entradas para el Día de la Música Chilena

Los tickets para el sábado y domingo están disponibles a través del sistema Eventrid. Ahí se deben canjear los boletos gratuitos e individuales por presentación.

Un punto a tener en cuenta es que si se quiere asistir a más de un espectáculo, cada entrada se debe adquirir por separado. Ahora, el detalle horario también está disponible en la plataforma.

“Como SCD estamos felices de seguir celebrando el Día de la Música con eventos gratuitos. Pensando en una gran diversidad de artistas y de público, para que esta sea una fiesta en la que todos puedan participar y encontrar algo de su gusto“, dijo el presidente de la SCD, Rodrigo Osorio.

“Las jornadas están pensadas para que la gente pueda asistir incluso a varias presentaciones por día, y esperamos que ésta sea la punta de lanza de una celebración a la que se sumen comunas de Chile entero, porque el Día de la Música nos pertenece a todos”, agregó sobre el encuentro.