Misa de culto: así fue el esperado show de Ghost en Chile

A eso de las 21:15 horas, la banda sueca de Heavy metal, Ghost entró en la escena de un Movistar Arena que no podía más de gente.

Con un telón en frente, una masa de personas aplastadas, maquilladas, con carteles y brazos en alto, se disponían a celebrar la esperada “Misa” que los formados en Linköping, prometieron con tantas ganas en más de alguna de sus oportunidades en Chile.

Habían pisado suelo nacional, eso es un hecho, teloneando, como parte de un festival, y también como banda solista, pero en un recinto más pequeño: lo cierto es que esta cita, era especial, pues ya no era un Estadio Nacional abriendo para Slayer y Iron Maiden, tampoco era un Teatro Caupolicán, ni menos un Lollapalooza, este, sería el espectáculo más convocante en un show en solitario para Ghost en Chile.



Desmayos, euforia y empatía: ¿Cumplió Ghost con el público?

Tras caer el telón, la banda dio el puntapié inicial con Imperium, luego Kaisarion y después Rats todo esto entre un mar de humanos desatados.

Desde las primeras filas se podía ver persona tras persona, saliendo por los aires y en brazos de guardias, algunos desmayados, otros aplastados, otros acalorados. Entre botellas de agua entregadas por producción y personal de seguridad, la fiesta parecía no llevarse en paz, aunque algo propio de la euforia por estar inmersos en la convocatoria del metal.

De todas maneras, y previo a Faith, Spillways y Cirice, la producción detuvo brevemente el espectáculo, y le pidió a las personas, que dieran un paso hacia atrás para no aplastar a quienes ya se encontraban en la reja.

De hecho, el mismo Tobias Forge, con su amabilidad característica, fue quien también le explicó al público lo importante que era que se cuidaran los unos a los otros, y que también, respetaran el espacio.

“Todos queremos pasarlo bien” decía Forge.

Una vez aclarado todo, continuaron con Absolution, Ritual, Call Me Little Sunshine, Con Clavi Con Dio y Watcher in the Sky.

Entremos a misa: Tobías, el mismísimo líder de ceremonia

Dentro de los puntos importantes del espectáculo, además del sonido impecable con el que contaron durante su presentación, la conexión del público con la escena, y la amabilidad considerando el terror y la mística propia del show, se encuentra sin duda, la puesta en escena, algo que Ghost, no deja al azar.

Entre los cuatro atuendos del vocalista, chaquetas brillantes, una especie de palio papal con una mitra imponente, junto con la clásica catedral de fondo, además de los cinco Nameless Ghouls, o demonios sin nombre, con sus características máscaras, los suecos se dieron los lujos que quisieron, en lo que fue un show cómodo y aplaudido, así, como quien toca para la familia en su casa.

Sin detenerse en banalidades, los suecos siguieron con Year Zero, Spöksonat, He Is y Miasma, en lo que fue un juego eterno entre el público, coqueteos entre los músicos, y el infaltable Papa Nihil, quien tras una especia de vitrina apareció con lo mejor del saxofón, desatando la locura que luego traería papeles, fuego y hasta billetes de 100 dólares volando por los aires.

“¿Cómo están Santiago? ¿Aún sientes esto? ¿Todos están más calmados?” dijo Tobías previo a lanzarse con todo en Mary on a Cross.

Mummy Dust y Respite on the Spitalfields llegaron para finalizar el show, aunque no sin dejar a un centenar de personas pidiendo más.

Y bueno, ¿quieren más? Tobías les da más. Kiss the Go-Goat, Dance Macabre y Square Hammer llegaron para poner punto definitivo a la jornada, la cual terminó con la sentida despedida de sus artistas, quienes se dieron el tiempo de ir a cada extremo del escenario para lanzar besos a sus fanáticos y fanáticas.