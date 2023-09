Ignacio Escobar: inspiraciones teatrales y visuales en la música

Este lunes 25 de septiembre comienza el Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile, cuyo cierre este viernes 29 y sábado 30 en el Teatro U. Chile, 19 horas, contará con el estreno de una voz emergente de la composición chilena.

Ignacio Escobar (n.1994, Santiago), resultó ganador de la convocatoria que hiciera el encuentro para aquella jornada final, que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile (OSNCH), y cuyo programa incluye también ‘Tramas’ de Miguel Letelier (1937-2016), ‘La Caravana’ de Sebastián Errázuriz (n.1975) y la ‘Sinfonía Democrática’ de Nino García (1957-1998).

El camino de Escobar hacia la composición no fue tan distinto a la de muchos de su generación. “Cuando estaba en el colegio tocaba varios instrumentos, especialmente guitarra y saxofón”, relata en conversación con ADN, “tenía nociones de notación y quería estudiar en el conservatorio, para ser intérprete se requería una base más sólida. Una amiga me mencionó la carrera de composición y me hizo sentido porque siempre he sido más creativo en lo musical”.

Entró primero a la Universidad Mayor, cuando recién abrió la cátedra de composición, y luego de dos años se cambió a la Facultad de Artes U. Chile donde sus maestros fueron Jorge Pepi-Alos y Pablo Aranda.

Ignacio Escobar reconoce que sus intereses musicales son bastante amplios, pero él destaca una admiración por los referentes franceses de hace un siglo. “Creo que lo que hicieron Claude Debussy, Maurice Ravel, o Erik Satie, fue muy revolucionario, sobre todo en lo armónico, llegando esa influencia incluso hasta el jazz”.

Pero en su propio trabajo hay una inclinación hacia la escena y la imagen. Ha trabajado en varios montajes teatrales y de danza, ha musicalizado proyectos audiovisuales, y en este mismo año estrenó otra obra, ‘Sueños de un Recuerdo’, para actor y vibrafonista.

“Mi interés por lo escénico comenzó con mi obra de 2014 ‘Alguien iba a Nacer’, para arpa y mezzo, que tiene un enfoque teatral”, comenta Escobar. “Es algo que se me ha dado naturalmente, el teatro y la danza son campos donde he forjado una base, en que incluso me ha tocado involucrarme en la escenografía”.

Y añade Ignacio Escobar: “Una idea que tengo es expandir mi obra ‘Tragedias’ de 2016, para piano, viola, dos actrices y un actor, en una ópera de cámara”.

‘Sombra de una Noche’ es su primera obra netamente sinfónica, y surgió específicamente para la convocatoria de obras que hizo el festival. “La empecé en mayo de este año”, relata, “y cuando uno inicia una pieza lo más difícil son los primeros compases, pero yo tenía una libreta con varias ideas que fui uniendo. Lo tímbrico tiene mucha importancia en esta partitura, y uso recursos como tocar las cerdas del piano, sonidos eólicos en los vientos, pero no se trata solo de efectos, porque hay varios pasajes donde predominan las melodías. Busqué que fuese no tan compleja, que fuese amigable a la hora de montarla para los músicos”.

Fue un proceso de escritura donde, explica, “exploré densidades y emociones que quería transmitir. Y durante el proceso pinté con acuarelas y me puse a leer mucha poesía. Encontré un poema, ‘El Canto’ de Gabriela Mistral, que me hizo sentido e inspiró directamente la obra”.

El estreno de esta obra estará en manos del director Pablo Carrasco, habitual colaborador de la OSNCH. “Pablo es una persona muy amable, profunda, y conversamos largamente sobre la obra, revisamos algunos detalles, y hubo una muy buena conexión”.

La programación completa del Festival de Música Contemporánea U. Chile se puede revisar aquí.