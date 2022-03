Sebastián Errázuriz vuelve a la ópera con “Patagonia”

En un país sin una amplia tradición de ópera, desde el punto de vista de la creación, el género ha vivido una revalorización por parte de nuestros compositores actuales. Piénsese en el éxito de “El Cristo de Elqui” (Miguel Farías) en el Municipal hace cuatro años.

Un compositor que ya podríamos considerar un veterano en estas lides es Sebastián Errázuriz (n.1975), quien en 2008 sorprendió con “Viento Blanco”, ópera sobre la tragedia de Antuco, y a la que siguieron “Gloria” en 2013, sobre la TV de farándula, y su “Anti-Cantata”, por el centenario de Nicanor Parra, que pese a no ser una ópera, tenía una concepción teatral.

Ahora, Errázuriz, quien se formó en los noventa bajo la tutela del fallecido Guillermo Rifo, vuelve al formato con “Patagonia”, que se presentará este 18 y 19 de marzo en el Teatro del Lago, y 25 y 26 en el Teatro Regional del Biobío.

“La ópera es donde me siento más cómodo, donde más gozo, siempre he sido un hombre de teatro, y me gusta más trabajar con gente de las tablas que con músicos”, relató el compositor a ADN, “y desde el primer día que presencié una ópera, supe que era lo que quería hacer”.

Previo a hacer ópera, Errázuriz había trabajado intensamente en música incidental para teatro, entre ellas el elogiado montaje “Roberto Zucco”, que se vio en Santiago a Mil de 2006. Y su ideal en el género lírico es lograr un equilibrio entre teatro y música: “Si te fijas, en ópera siempre se impone la música, y en teatro musical se impone el teatro, yo quiero que vayan a la par”.

Sobre “Patagonia”

“La idea surgió de cuando me vine a vivir a Frutillar en 2016, y yo quería hacer algo con la zona, y se acercaban los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes”, contextualizó Errázuriz. “Me puse a estudiar el tema, y la bitácora de ese viaje, escrita por el brazo derecho de Magallanes. Me dije, acá claramente hay un libreto, y para mí siempre todo parte del libreto, de la necesidad de contar una historia”.

Rodrigo Ossandón fue el encargado de redactar el libreto que le dio un giro al enfoque. “Todo lo que sabemos viene de Europa”, continuó el compositor, “así que hagámonos la pregunta, de hacer historia ficción, que fue de Juan de Cartagena, que fue abandonado en una playa”.

Entonces en la obra, éste se encuentra con dos mujeres tehuelches, porque debe tener información del hombre de su tribu que Magallanes se llevó. “La idea original era hacer una obra grande, con barcos, coros gigantes, pero la pandemia nos obligó a replantearnos, pensando en las condiciones sanitarias, y de ahí optamos por el enfoque de poca interacción, la historia se cuenta a través de cuadros, como una historieta”, detalló Errázuriz.

La obra será interpretada por la Orquesta de Cámara de Valdivia. Su director artístico, Rodolfo Fischer estará en la batuta para las dos primeras funciones: “Rodolfo es un colega muy querido, con mucha experiencia en ópera, y de total confianza, sus sugerencias han sido muy valiosas”.

La dirección teatral, en tanto, está a cargo del prestigioso Marcelo Lombardero, de quien el compositor valora su posición de entender el teatro musical como una unidad: “Trabajar con él ha sido una clase magistral en dirección de ópera que ha durado dos años”.

El elenco de “Patagonia” está conformado por Marcela González (soprano), Sergio Gallardo (bajo-barítono), Nicolás Fontecilla (tenor), Evelyn Ramírez (mezzo), además de la actriz María Paz Grandjean y el actor-bailarín Francisco Arrazola.