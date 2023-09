Los Vásquez dan portazo al Festival de Viña 2024: “Desistimos, no hubo acuerdo”

Había rumores, pero todo quedó en eso. Los hermanos Ítalo y Enzo, “Los Vásquez”, revelaron a Ciudadano ADN que nuevamente le dijeron que no al Festival Internacional de Viña del Mar.

“Hubo una campaña que lleva un rato, que han hecho las chiquillas y los chiquillos, que es que Los Vázquez vayan a Viña (…) Y ahí dijimos, sabéis qué hermanito, cambiémosla, nosotros siempre hemos dicho que no a los festivales televisados, pero dijimos, no podemos quedarnos así, hacernos los lesos con esto que está pasando, si nos invitan, démosle una vuelta, no cerremos las puertas del tiro”, comenzó explicando ítalo.

“Es muy interesante lo que pasa con Viña, porque es un escenario, el más importante de Chile, que para obviamente los artistas es como un sueño, que la gente quiere ver a sus artistas ahí arriba, pero no va a faltar el que va a decir: ‘ah, se vendieron al sistema’. De hecho, cuando salió esta noticia, de que, ya que nos estamos abriendo, le vamos a dar una vuelta, partieron esos comentarios”, agregó el músico.

“Sí, no vamos”

Sin embargo, su decisión final de no asistir al festival se basó en ciertas condiciones que no se lograron acordar con la producción. “Estuvimos en conversaciones, nuestro manager, el equipo, toda la cuestión, y después de analizar, decidimos desistir de la invitación”, puntualizó el dúo.

“Sí, no vamos. Si vamos a pisar ese escenario (…) tienen que haber ciertas condiciones, porque en este caso el equipo que se reunió con la productora no llegó a acuerdo, porque son varios puntos los que uno tranza para poder ir al festival, al tremendo festival, que es como un programa de televisión. Y al final decidimos por esta oportunidad, ya que le abrimos las puertas, porque la verdad es que nos juntábamos a conversar seriamente la posibilidad de ir a Viña, y al final se decidió no ir”, complementó Enzo.

“Más que nada lo estamos contando para que las chiquillas sepan de que efectivamente se logró llegar y nos invitaron. Hubo un buen acercamiento (…) Ojalá, si es que más adelante nos llegan a invitar, veremos nuevamente esta posibilidad (…) Sabemos que las oportunidades llegan, a veces, si tú no las tomas, pasan, y puede ser que no nos vuelvan a invitar más adelante, no lo sabemos, pero estamos tranquilos, estamos tranquilos así como estamos”, cerraron Los Vázquez.