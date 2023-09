Masquemusica y su teloneo a Alicia Keys: “Me dio consejos y me dijo que siguiera cantando”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Macarena Campos, conocida como Masquemusica, a raíz del lanzamiento de su single “Tu luz”, un nuevo adelanto de su venidero disco debut.

“Han sido casi 17 años cantando y hace 4 preocupada de mi proyecto personal. Estoy súper contenta de que las canciones vayan tomando forma, vayan saliendo y que ojalá se vayan desplegando por varios lados. Que lleguen a gente que se la puedan dedicar, escucharla y acompañarla”, comentó la artista chilena al inicio de la conversación.

A lo anterior, Campos comentó que “por lo menos para mí, la música es como una amiga… me acompaña, me aconseja, me pone triste y me pone contenta”.

El ADN de Masquemusica

Macarena Campos ha ido desarrollando una carrera que ha tenido una impronta colaborativa. Y es que su voz ha acompañado el trabajo de diversos artistas de la escena chilena, como Bronko Yotte y Pablo Ilabaca.

“Yo siento que la música es colaborativa. Partí cantando con Bronko Yotte y después conocí al Pablo. De hecho, mi primera tocata como Masquemusica fue abriendo un show de él y luego cantando un tema suyo. También he hecho redes con Angelo Pierattini y he podido cantar con Nicole“, relató la cantante nacional.

En esa misma línea, Masquemusica comentó que “he podido descubrir en esta red de amigos músicos que uno puede aportar con su granito de arena a un show o a darle otra vida a una canción, eso es súper lindo también”.

Respecto a la sonoridad de la música que realiza, la destacada cantante expuso que “me gustan todos los estilos”. “Crecí escuchando nueva ola, boleros, la música que escuchaban mis papás. Después, como a los 10, 12 años, me metí en el hip hop, en el soul, en el motown. Ahí empecé a desarrollar esta mezcla con lo latino”, aseguró.

Memorias de una noche con Alicia Keys

Por otra parte, Masquemusica describió sus sensaciones al poder telonear el reciente show de Alicia Keys en el Movistar Arena. “Fue increíble“, aseguró.

“Yo estaba preparando mi primer Lollapalooza y ahí Carla Arias, con quien trabajo, me dijo ‘va a venir Alicia Keys y tú estás dentro de las posibilidades de abrir el show de ella’. Yo estaba de muerte y me dijeron que me irían a ver al Lolla. Obviamente salió el show súper bien. La gente estaba súper contenta y me siguió harta gente. Todo fluyó”, relató.

En cuanto al momento en que pudo compartir con la artista estadounidense, Campos comentó que fue algo “muy emocionante“.

“Ella fue muy simpática conmigo. Me dio consejos y me dijo que siguiera cantando, que las mujeres teníamos que seguir cantando, porque hablábamos de otras cosas“, rememoró la cantante, quien luego dijo entre risas que “se me salió todo lo fan“.

“La abracé y yo estaba tipo ‘yo te quiero mucho’…Después me fui y me mandó una bolsita con sus productos de skincare“, añadió la cantante, quien adelantó que espera lanzar su primer disco a finales de octubre o inicios de noviembre.