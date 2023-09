“Canto al Amor”, lo nuevo de Katty Fernandez en Mundovivo

01.- Canto al Amor – Katty Fernandez (Chile)

02.- Rumbera – Systema Solar (Colombia)

03.- Una curiosidad sonreida – Macarena Robledo (Argentina)

04.- Hello World – Jigjam (Irlanda)

05.- Nystev – Ferd (Lituania)

06.- Bitori – Nha Bibinha feat. Chando Graciosa (Cabo Verde)

07.- Ez Kevokim – AySay (Dinamarca)

08.- Bayaka – Ramiro Mussoto (Argentina – Brasil)

09.- Banda – Fazula (Eslovaquia)

10.- Adolfo, Benito, Augusto y Toribio – Fulano (Chile)

11.- Jito & Tato – Dhafer Youssef (Tunez)

12.- Bubamara – Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra (Serbia)

13.- Deja La Vida Volar – Mercedes Sosa y Pedro Aznar (Argentina)

14.- Vamos por Ancho Camino – Los Jaivas (Chile)