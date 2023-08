El cantante chileno sigue sorprendiendo. El artista de música urbana nacional Polimá WestCoast estrenó nuevo single titulado Ganas junto al reguetonero estadounidense Nicky Jam.

“Es una canción muy importante para mi carrera que sigue dando frutos del arduo trabajo que venimos realizando. Poder llegar a grabar con Nicky Jam, quién es un pilar fundamental del reggaetón, es otro sueño cumplido para mí” manifestó el intérprete chileno respecto a este nuevo lanzamiento.

Previo a estreno de Ganas junto a Nickiy Jam, el mismo Polimá WestCoast mostró su emoción por este tema, y a través de una publicación en Instagram, señaló: “Gane porque el que no se arriesga no cruza el río. Un beso y un abrazo a mis santos los amo. Un brujito me dijo que todo pasa por algo y yo si que estoy seguro de eso”.

Un rojo video

El lanzamiento de este nuevo single del intérprete urbano vino acompañado por un video en donde los autos y el color rojo dominan, y acompañan a una canción de reggaetón con innovadores toques de house.

El estreno de Ganas con Nicky Jam llega luego que Polimá WestCoast estrenara Nagasaki, en colaboración con la argentina Emilia Mernes.