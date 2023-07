“Los por qué de la música”: Gabriel León explora la conexión de la ciencia y el arte sonoro en nuevo podcast

Gabriel León, panelista de Rock&Pop, divulgador científico y doctor en Biología Celular, visitó el Ciudadano ADN en donde contó detalles de su nuevo podcast en colaboración con Podium Podcast Chile, titulado Los por qué de la música.

Esta propuesta sonora busca desentrañar el vínculo entre el arte sonoro y la ciencia, espacio que el comunicador definió como una instancia para “escarbar las preguntas que nos hacemos con la música”.

En esa línea, en el primer episodio de Los por qué de la música, Gabriel León analiza cómo la música es una parte universal de la experiencia humana, presente en todas las culturas y ubicaciones geográficas.

León también explora cómo este arte puede evocar emociones poderosas, incluso si no comprendemos completamente la canción. Por ejemplo, una canción en un idioma desconocido puede transmitir tristeza o alegría simplemente a través de su melodía y ritmo.

Música asociada a la biografía

El podcast también examina cómo el sonido puede influir en nuestras experiencias y recuerdos. Según León, todos tenemos “bandas sonoras” de nuestras vidas, canciones que nos remiten a momentos o personas específicas.

“La musica esta asociada a nuestras biografías y hay canciones que te transportan a un lugar, a un evento en particular, por tanto, tiene un poder (…) no es solo un ejercicio de apreciación artística, de hecho uno puedo no entender la música desde el punto de vista artista e igual disfrutarla y sentir cosas y eso es algo fantástico”, dijo el científico.

Además, en Los por qué de la música, León discute cómo el audio puede tener un impacto físico en nosotros. Por ejemplo, mencionó cómo escuchar música puede ayudar a los ciclistas a ahorrar energía, ya que su cerebro no tiene que sincronizar el pedaleo.

Asimismo, se explora la influencia del arte sonoro en la cultura, desde la tarantela italiana hasta la música de los migrantes, a lo que el comunicador manifestó que este arte es una parte integral de la identidad cultural y puede enriquecer la cultura de un país.

“El vínculo que existe entre la música y la cultura es muy profundo y migra, porque los migrantes no solo migran con su idioma, sino que con su cocina y su música, y eso enriquece todo”, cerró Gabriel León.

Los por qué de la música ya está disponible en la plataforma de Podium Podcast Chile, Apple, Google y Spotify.