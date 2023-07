Upa+, Claudio Narea y Álvaro Scaramelli reviven los 80s con concierto en el Gran Arena Monticello

Este viernes 21 de julio, la historia musical chilena de la década de los 80′ se reúne en un concierto especial que además de revivir la modalidad Free Concerts, trae a palestra clásicos de Upa!, Cinema y Los Prisioneros, los que sonarán en las dependencias del Gran Arena Monticello.

Y es que la reunión llega de la mano de Pablo Ugarte y Octavio Bascuñán, icónicos miembros de Upa! quienes llegan con Upa+, “un Upa que va más allá” según consigna Ugarte, además del exprisionero Claudio Narea, y Álvaro Scaramelli, líder de Cinema que marcó una época con jardinera y acrobacias en escena.

Durante la jornada, Claudio Narea y Pablo Ugarte conversaron en exclusiva con ADN.cl, momento en el que abordaron lo que será su presentación de este viernes, así como también lo que sucede con la escena musical actual, el recambio generacional y lo que significa compartir escenario.

“¿Quién gestó esto, tú sabes?” comenzó diciendo en tono de broma Narea agregando que la instancia”no sale de algo como ‘oye, hagamos algo juntos’, no, nos llamaron. A mí me parece fantástico que nos hayan reunido, creo que hay gente, que hay mucha gente que que añora esa música. Un concierto como esto obviamente en los años 80 era normal pero ahora no tanto”.

“Debe tener que ver, aquí estoy haciendo como una suposición, yo hace ocho años que no no estaba en los escenarios, y por una cuestión bien mágica nos juntamos con el Octavio y empezó a sonar una cuestión muy potente y que tenía la esencia de UPA! y decidimos volver como esta facción de Upa+, que significa como Upa más allá, no mejor, ni más, es una posibilidad de Upa” dice Pablo por su parte, agregando que “el hecho de que nosotros (con Upa!), podamos volver a estar en escena, posibilita la opción de que podamos juntarnos con Claudio y el Álvaro, y convocar a la mayor cantidad de gente”.

Recambio generacional

Con respecto al amplio público que se espera para este encuentro, Pablo explicó que “la música es anacrónica, en el fondo la música son ondas que están en el aire y que en el fondo permanecen. Las canciones dejan de pertenecer a los autores, y pasan a ser de la gente, del aire, están ahí. Por ejemplo, yo hablando con una una sobrina que vive fuera chile, me decía que a la edad de ella, ya debe tener como 19, su generación se está enfocando en la música de los 70s y los 90s, no pescan mucho la música de los 80s. Imagínate, una niña 19 años que se fija en la música de los 70s y de los 90s, entonces hay otro otro rango etario que a lo mejor está más como como enamorado de las canciones de los 80″.

Junto con lo anterior la voz original de la banda explicó que “los 80′ es bien diverso, está como ropa and roll, así como el peinado y todo, y está como la parte más dark, más oscura o más combativa. Los 80s es muy diverso, o sea, como que ejemplificar los 80s en una sola cosa como un simplismo, entre Cinema Prisioneros, y Upa+, igual hay una tremenda diversidad”.

Pasado, presente y futuro: ¿qué sucede con la escena Urbana?

Con respecto a las canciones que rondan en el género predominante de escuchas en Chile, es decir, el género urbano, Claudio explicó que “cada época tiene sus sonidos, y sus temáticas. Yo creo que los años 80, nosotros por lo menos cuando partimos la música, no éramos un grupo politizado diría yo. Teníamos nuestra opinión respecto a lo que estaba pasando en el barrio, con los amigos, con no sé, creo que no dimensionamos lo que estaba ocurriendo en todo Chile con desaparecidos y torturas y todo eso en algo que no sabíamos creo yo”.

“Habían estado en el aire en el fondo, esto de de las temáticas que fueron apareciendo en las canciones de Los Prisioneros. No hay canciones sobre detenido desaparecidos, pero hay canciones sobre sobre el dinero, sobre la desigualdad de educación, que es algo que estaba en su momento, que sigue habiendo el mismo problema hoy día. Pero yo creo que también es cierto que el humor, por ejemplo, u otro tipo de temática, también eran perfectamente “escribibles”, o sea, siempre siempre se pudo hacer hacer todo tipo de música” añadió.

“En los años 40 también habían canciones de protesta, o 30, no sé, hay canciones que quieren comunicar algo más de lo que está pasando, porque de pronto nadie lo ha dicho y hay que decirlo. Creo yo que hay, en el momento actual, digamos, hay una crisis muy grande del ser humano, de las democracias” sumó el artista.

“En ese sentido yo creo que las canciones que hoy día, por ejemplo, suenan más de género urbano, básicamente no dicen nada. Nada importante digamos, y creo que que tiene que ver con eso. No hay muchos sueños. Incluso el planeta está está en crisis, el planeta a nivel de los mares, el aire que respiramos, los árboles, los animales, nosotros mismos, estamos en una crisis bien grande. Yo creo que, yo soy bastante estudioso de la música de de todas las épocas, y creo la música popular de hoy día es la peor música de toda la época” dijo el cantante.

Por su parte, Pablo también reflexionó sobre la escena actual, explicando que al igual que Claudio, no veía a los Prisioneros como políticos en su momento, y que desde su vereda también enviaban mensaje de lo que sucedía con su realidad en la década de los 80s.

En este escenario, Ugarte manifestó que “a mí me cuesta mucho entrar como como kamikaze a atacar la manifestaciones culturales, sean las que sean. Cuando nosotros estamos en el Conservatorio en la Chile con Claudio, Claudio estaba en una rama, yo estaba en otra, y a mí me decían que el rock no era música” agregando además que en ese entonces él estudiaba canto lírico.

“Yo creo que las permanencias de estas tendencias es lo que finalmente te va a decir si es que realmente fueron una decoración, o fueron arte en el fondo, el arte y la decoración son cosas distintas. Yo creo que esta música está decorando, lo que decía Claudio, está decorando un momento que es bastante incierto, un momento que es muy del celular en la mano, y de “yo no pienso nada, pero todos lo piensa por mí el celular”, y “la inteligencia artificial y no necesito pensar porque el celular me está dando lo que yo necesito”, no hay reflexión, sino que hay solamente captura de datos a través de tu aparato inteligente” agregó Pablo.

Show del 21 de julio

El espectáculo se proyecta, en el caso de Upa+, desde el alero de clásicos, pero con un quiebre actual, pues el grupo presenta su reciente single Tú, estrenado en 2023. Por su parte, Claudio Narea, quien ya tras la pandemia gira como solista con su banda, revivirá los clásicos de Los Prisioneros, mientras que Álvaro Scaramelli indicó en entrevista con VíaX, que también traerá los míticos temas de Cinema.

Cabe destacar que el show de Claudio Narea, Upa+ y Álvaro Scaramelli se realizará este viernes 21 a las 21.00 horas en el Gran Arena Monticello y las entradas se encuentran a la venta por el sistema Topticket.cl