¡Adiós Rocketman!: miles de personas despiden a Elton John y sus 50 años sobre los escenarios

Este sábado, miles de seguidores despidieron a Elton John en su último concierto en Estocolmo, Suecia. Esto, luego que el cantante anunciara su retiro de los escenarios tras 50 años en la música.

De esta forma, durante su última gira, la estrella de 76 años aseguró que “tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos“.

Elton John abrió el concierto con uno de sus temas más reconocidos “Bennie and the Jets“, luego con “Philadelphia Freedom” y “I guess that’s why they call it the blues“.

Durante dos horas, el artista intercaló diferentes canciones y le entregó sus agradecimientos a sus seguidores y a su equipo, quienes algunos lo acompañan de hace más de 40 años. “Quiero rendir homenaje a estos músicos. Son realmente increíbles (…) son los mejores“, expresó.

Para la especial ocasión, Elton John eligió una ropa casi idéntica a la de su primer concierto en Estocolmo en 1971: pantalones cortos rojos con tirantes y camiseta roja, amarilla y marrón.

Cabe mencionar que esta última gira comenzó hace cinco años, sin embargo, fue interrumpida por el Covid-19 y una operación de cadera que tuvo que realizarse el cantante en 2021. Finalmente, se estima que el artista, que vendió 300 millones de discos, tocó ante 6,25 millones personas en esta gira.