El K-Pop se suma al furor de Barbie: banda FIFTY FIFTY junto a Kaliii lanza canción para la película de la muñeca

Después de Speed Drive de Charli XCX, Barbie The Album, produccion musical creada para la película de la muñeca, continúa su estelar lanzamiento con una nueva canción llena de energía del grupo de K-Pop FIFTY FIFTY llamada Barbie Dreams y que cuenta con la participación de la rapera de Atlanta Kaliii y la interpolación del tema de Janet Jackson Together Again.

Con la producción del dúo londinense de DJ y compositores Space Primates, la canción le sigue al éxito viral de las surcoreanas Cupid, que se convirtió en el tema con más permanencia en el Billboard Hot 100 para un grupo femenino de dicho estilo musical.

Barbie The Album es el compañero musical de la película del juguete de Mattel, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling (Ken), que llegará a las tiendas y a las plataformas digitales el viernes 21 de julio, junto con el estreno de la cinta dirigida por Greta Gerwig.

El lanzamiento de la canción Barbie Dreams estuvo precedido por el tema de Charli XCX , el icónico tema de Nicki Minaj y Ice Spice, Barbie World, el cautivante tema de la artista y productora residente en Reino Unido PinkPantheress, Angel; el energizante himno de Karol G WATATI (ft. Aldo Ranks)” y el primer single Dance The Night de la ganadora de 3 premios Grammy, Dua Lipa, que tiene un pequeño papel en la película.