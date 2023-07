Pasamos el invierno con cálida música en Mundovivo

01.- Yo no incendié el camión – Lican Rai feat. Pancho Sazo (Chile)

02.- Coplas del Payador Perseguido – Waku (Argentina)

03.- MaliAyiti – Vox Sambou (Haití)

04.- A Fonte Secou – Vitto Meirelles (Brasil)

05.- Caminito Viejo – Pascuala Ilabaca (Chile)

06.- Curandera Curando – Paloma del Cerro (Argentina)

07.- Stapil Dobri – Oratnitza (Bulgaria)

08.- The Road is Long – Helsinki Cotonou Ensemble (Finlandia)

09.- Yol – Özlem Bulut (Irán)

10.- Kaash – Sandhya Rajana (India)

11.- Janaina – Simone Moreno (Brasil)