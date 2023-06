Con video protagonizado por Amparo Noguera: Rubio abre paso a nuevo LP con “Tu Olor”

Rubio, el proyecto artístico liderado por Fran Straube y actualmente radicado en México, comienza una nueva era con el estreno de Tu Olor, el primer adelanto de un esperado tercer disco larga duración.

Con una contraposición evidente entre la intimidad romántica de la letra y una sonoridad citadina y ruidosa, el estreno sirve de muestra ideal para lo que trae la artista entre manos: un álbum repleto de dualidades en lo estético, literario y musical.

“Me gusta porque es extraña”, aseguró Fran Straube sobre esta canción, que nace inspirada como si se tratara de una carta de amor escrita a puño y letra, que se enfrenta a una musicalización más moderna y densa.

Amparo y Lafond

La experiencia sensorial que significa escuchar Tu Olor viene amplificada con un videoclip dirigido por Cristian Pino Anguita, protagonizado por Amparo Noguera, y con actuaciones de Mikclee Lafond y la artista responsable de la canción.

“En el clip se muestra la dualidad del personaje de Amparo, una persona que no se encuentra contenta con su ser, pero que muestra otra versión de ella; en un mundo donde hay mucha gente que la cruza, pero ella se esconde en su habitación por vergüenza a mostrarse como es”, explicó Rubio sobre la pieza audiovisual que marca la importancia que jugará la cinematografía en esta etapa de su carrera.

La cantante acaba de ser premiada en Diosas de Plata por Mejor Canción Cinematográfica gracias a ‘Después de Ahogarme’, parte de la película mexicana “La Caída”, y sigue experimentando con la construcción visual en su robusta trayectoria musical. Una interdisciplina aplaudida por Noguera, quien debuta en el arte de los videoclips.

“Para mí es una experiencia nueva como actriz porque no estoy acostumbrada a afrontar este tipo de actuación de otro nivel sensorial, que no responde a un guión realista. Me parece atractivo de abordar, es un lugar donde existen libertades actorales, preguntas sin respuestas; aflora la belleza y los sentidos desde otro lugar y eso es muy enriquecedor”, cuenta la destacada artista chilena.

“Me gusta mucho lo que hace Rubio y agradezco formar parte de este videoclip tan sugerente. A mí escuchar ‘Tu Olor’ me produce esa misma sensación de inmensidad, de falta de respuestas claras que pasa con la actuación de este tipo”, señaló Noguera.