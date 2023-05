La cantante estadounidese Katy Perry acaparó por completo todas las miradas este domingo en el concierto por la coronación del Rey Carlos III de Inglaterra, al presentarse usando un traje completamente dorado de la diseñadora británica Vivienne Westwood, hecho de cuero sintético con la parte superior ceñida al cuerpo y un gran escote, y una amplia falda.

La estrella del pop internacional hizo gala de su potente voz y presentó un show espectacular, donde incluso hubo drones dibujando un gran león en el cielo de Windsor mientras interpretaba su éxito “Roar”, el que además, fue cantado alegremente por sus fans de la realeza, ya que las cámaras alcanzaron a captar a una alegre princesa Charlotte, hija de los príncipes de Gales, William y Katherine, entonando sus canciones.

Perry, que durante la coronación en la Abadía de Westminster también llamó la atención el día sábado por no poder encontrar su asiento, esta vez hizo un alto en su show para dedicarle especialmente una canción al Rey Carlos III por su trabajo de caridad con los jóvenes. El Rey en ese momento fue enfocado por la transmisión oficial y solo pudo sonreír, mirando a la reina Camilla con cara de sorpresa.

“Gracias por invitarme a esta celebración de coronación. Me gustaría dedicar esta próxima canción al Rey y al trabajo que hacemos juntos para el British Asian Trust y el Children’s Protection Fund. Gracias por sacar los fuegos artificiales de tantos jóvenes“, dijo la cantante previo a empezar a cantar su éxito “Fireworks”.

roar and firework by Katy Perry, graduations, weddings, funerals, coronations… #CoronationConcert pic.twitter.com/kRksO81UlB

Pt. 2 | Katy Perry performing “Firework” at the #CoronationConcert .

Princess Charlotte singing along to @katyperry’s “Roar” at the Coronation Concert. pic.twitter.com/YLbBMBfgId

— Katy Perry Activity (@KatyActivity) May 7, 2023