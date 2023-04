¿Pasará por Chile? Karol G anuncia su “Mañana Será Bonito Tour”

Karol G sorprendió a sus fanáticos esta mañana con el anuncio de su gira para su álbum Mañana Será Bonito.

En su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video y escribió: «Yo se que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ #MañanaSeraBonitoTour es una realidad» (sic), escribió.

En el video se puede ver a la artista junto a un niño, que ya había salido antes en las promos del material discográfico, cantando mientras andan en auto. Sin embargo, el vehículo se echa a perder.

Ahí la Bichota admite que le da miedo presentarse en un lugar tan grande, y el pequeño le ofrece su ayuda para cantar junto a ella. Así es como luego son rescatados por un señor que aparece andando en tractor.

¿Karol G vendrá a Chile este 2023?

Aunque por el momento Karol G solo tiene confirmadas seis fechas en Estados Unidos, sus fanáticos están ansiosos por saber si la cantante visitará sus respectivos países.

Cabe recordar que la artista estuvo en Chile el año pasado en dos shows que se llevaron a cabo en el Movistar Arena, y además se presentó en la versión de este año del Festival de Viña.