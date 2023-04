El entuerto musical por el que Diddy debe desembolsar millonaria suma diaria a Sting

Diddy cometió un costoso error en 1997. Y aún sigue pagando el precio, nada menos que al famoso Sting.

El rapero sampleó el éxito Every Breath You Take de The Police para su canción I’ll Be Missing You, que hizo en homenaje al fallecido Notorious B.I.G.

Sin embargo, no pidió autorización para utilizar el sample, por lo que debe pagar 5.000 dólares diarios (4 millones de CLP) al líder de The Police en concepto de derechos de autor.

El ícono del hip-hop confirmó que sigue pagando la cuantiosa suma en Twitter, después de que resurgiera un clip de 2018 en el que Sting mencionó que el rapero le pagaba 2.000 dólares cada día “por el resto de su vida” por usar la canción.

La relación de Diddy y Sting

Pese a que en un principio, Sting no recibió créditos en la canción y presentó una demanda, Diddy señala que no hay resentimientos y que los dos son “muy buenos amigos ahora”.

Sting también habló de la situación en 2003, donde señaló que pagó la universidad de un par de sus hijos con las ganancias.

Eso sí, aunque el intérprete extiende un cheque de 5.000 dólares 365 veces al año, por un total de 1.825.000 dólares anuales (1.5 mil millones de CLP), es poco probable que le esté haciendo demasiado daño a su cartera.

Forbes estimó que Diddy ganó 90 millones de dólares solo en 2022, y en 2019 fijó su patrimonio neto en 740 millones de dólares.