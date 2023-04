“No tenemos fe ni confianza”: Joss Stone cancela sus show en Chile por problemas con promotor

La cantante británica Joss Stone canceló su concierto programado en Santiago de Chile para el 8 de abril por “circunstancias fuera de su control”.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la artista comunicó que “el promotor no ha cumplido con los términos de nuestro contrato y no tenemos fe ni confianza en que la producción sea la correcta o incluso que el alojamiento esté disponible cuando lleguemos, por lo que hemos tenido que tomar la difícil decisión de no viajar hoy”.

“No puedo llevar a mi banda y a mi equipo y, lo que es más importante, a mi bebé a un escenario incierto”, agregó.

La británica iba a presentarse en el Gran Arena Monticello, en lo que sería la primera parada de su gira “20 Years of Soul” por Sudamérica. Stone aseguró que los shows en Brasil y México sí seguirán adelante.

La noticia ha generado una gran decepción entre los seguidores de Joss Stone en Chile, quienes esperaban ansiosamente verla en vivo. Sin embargo, la cantante lamentó lo ocurrido y prometió a sus fans trabajar en una nueva fecha para traer su música a Chile.

En tanto, según información entregada a ADN, lo que habría ocurrido es que la artista tenía agendadas varias presentaciones por este lado del mundo. De hecho, una en Lima y otra en la región de Biobío habrían sido las que causaron, lamentablemente, la bajada de Monticello.

Cómo pedir el reembolso

Desde Monticello, recinto donde se presentaría, señalaron en un comunicado a ADN que “por razones ajenas a Gran Arena Monticello, nos vemos en obligación de cancelar el show de Joss Stone agendado para el sábado 8 de abril. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta cancelación cambia pueda generar”.

E informaron que, para efectuar el reembolso de los tickets adquiridos, debes enviar un correo a servicioalcliente@topticket.cl