Red Hot Chili Peppers agotó todas sus entradas en menos de una hora

Este miércoles comenzó la venta general de las entradas para el regreso de Red Hot Chili Peppers a Chile. La banda californiana agendó dos shows en nuestro país, que se realizarán en el Movistar Arena.

Sin embargo, las entradas para las dos fechas agendadas se agotaron en menos de una hora, dejando a miles de fanáticos sin tickets.

La venta comenzó a las 11 de la mañana, y las filas se armaron inmediatamente en el sitio de Puntoticket, con más de 120 mil personas en la fila. Media hora después, la página daba aviso de que quedaban “Últimos tickets disponibles”.

Y en cerca de una hora, las entradas para los Red Hot Chili Peppers se agotaron. A las 11:50, el mensaje que muchos temían apareció: “Éxito total de venta. Tickets agotados:-(” dijo el sitio de Puntoticket.

¿Cuándo vendrán a Chile?

Los dos shows que realizarán en el Movistar Arena, el domingo 19 y el martes 21 de noviembre, serán una oportunidad única para disfrutar de su música en vivo y escuchar algunas de sus canciones más icónicas.

Los Chili Peppers están promocionando su más reciente álbum, Unlimited Love, y Return of the Dream Canteen, también lanzado en 2022. Estos dos proyectos, en los que la banda ha explorado nuevos sonidos, serán parte del repertorio de los conciertos en Chile.

Pero si nos guiamos por los conciertos anteriores de su gira, Red Hot Chili Peppers tocarían cerca de 20 canciones en sus conciertos en Chile. Around the World, Californication, Right on Time, Scar Tissue, Under the Bridge, Dani California, entre otros hitazos.

La rápida venta de entradas para los dos shows en el Movistar Arena refleja la gran cantidad de fanáticos que esperan con ansias el regreso de Red Hot Chili Peppers a los escenarios. Con una capacidad de alrededor de 12.000 personas por show, se espera que el público disfrute de una noche inolvidable junto a una de las bandas más importantes de la historia del rock.