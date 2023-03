Philip Selway, baterista de Radiohead, y su nuevo álbum: “La idea era mezclar todo lo que aprendí”

De la reconocida banda británica Radiohead, Philip Selway, el baterista, conversó con Radio Concierto sobre su trayectoria musical en solitario, el desarrollo de sus proyectos y, dejando la puerta abierta, a un esperado reencuentro de la agrupación.

En el programa Aristas Invitados, la periodista Bárbara Alcántara le consultó sobre sus idas y venidas en Radiohead, períodos fuera de la banda que los aprovecha para realizar sus propios trabajos.

El músico señaló que “en nuestras relaciones personales siempre es enriquecedor saber que podemos poner un pie fuera de la banda, y construir otras relaciones musicales”.

“Es sano abrazar y explorar otros aspectos con otras personas. Y luego, al juntarse como banda, todo ese aprendizaje vuelve a nuestra agrupación, por lo tanto, se convierte en una experiencia aún más rica“, añadió.

Su último trabajo

Hace más de 10 años que Philip Selway ha venido trabajando en solitario. En el 2010 sacó su primer álbum titulado Familial, cuatro años después llegó Watherhouse y en el 2017 trabajo en la banda sonora de la película Let Me Go.

Y este año, el británico sorprendió a sus fanáticos con su último trabajo titulado Strange Dance, el que se desarrolló durante el 2019 y 2020. Un significativo período para el artista, ya que lo vivió en aislamiento por la llegada de la pandemia y las medidas restrictivas.

Pero, ¿cómo surgió Strange Dance? “Después de la última gira de Radiohead todos estuvimos de acuerdo en tomarnos nuestro tiempo para hacer nuestros propios proyectos“, explicó Selway.

En eso, recordó que “cuando empecé a hacer álbumes solitarios siempre pensé que haría tres y ver dónde podía ir musicalmente“. Y en eso surgió su tercer álbum Strange Dance: “La idea era mezclar todo lo que había aprendido”, una unión de sus ideas propias y de trabajos que tuvo con otros músicos.

¿Radiohead estará de regreso?

La periodista no dejó de lado la pregunta que todos los fanáticos de la banda británica estaban esperando: ¿Habrá un posible reencuentro de Radiohead? Philip Selway señaló que quieren “hacer música juntos nuevamente”.

“No va a ser algo a corto plazo, porque estamos con otros proyectos. Pero Radiohead sigue siendo un proyecto vivo. Y estamos ansiosos por tener la oportunidad de hacer música juntos de nuevo“, concluyó el músico.