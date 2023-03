Sir Brian May: Rey Carlos III nombró caballero al legendario guitarrista de Queen

Este martes 14 de marzo Sir Brian May, guitarrista y figura de Queen, fue nombrado caballero por el Rey Carlos III de Inglaterra. La ceremonia se celebró en el Palacio de Buckingham.

El virtuoso guitarrista de la banda de rock Queen, de 75 años, es el responsable de algunos de los mejores riffs de la música popular. Desde el solo de Don’t Stop Me Now hasta los melódicos rasgueos de Somebody To Love.

“Estoy feliz y agradecido de recibir este honor”, declaró Brian May en relación con su nombramiento tras la ceremonia. “Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más bien como un encargo -una comisión- para que siga luchando por la justicia. Para ser la voz de los que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese caballero de brillante armadura”, según consigna The Guardian.

Brian’s investiture as a Knight of The Realm took place today at Buckingham Palace. The knighthood was presented to Brian by His Royal Highness, King Charles. Many congratulations, Sir Brian! 📸©️ Alamy pic.twitter.com/nE3ZmfvPSZ — Queen (@QueenWillRock) March 14, 2023

Junto al difunto líder de la banda Freddie Mercury, el bajista John Deacon y el batería Roger Taylor, realizó una basta cantidad de discos, consiguiendo numerosos éxitos durante el apogeo del grupo en los ’80.

Además de cambiar para siempre el carácter de la música con Queen, Sir Brian May se doctoró en Astrofísica por el Imperial College de Londres en 2007. El músico ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001.

Sir Brian es también un incansable defensor de los derechos de los animales. A principios de este año reveló que nunca actuaría en el Festival de Glastonbury debido a la postura de Michael Eavis sobre el sacrificio de tejones.