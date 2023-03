¿La devolviste? Este es el porcentaje de chilenos que regresó las pulseras de los shows de Coldplay

Coldplay sigue recorriendo el mundo con su Music of the Spheres Tour, que los trajo a nuestro país a fines de septiembre del año pasado.

En total fueron cuatro shows los que la banda hizo en el Estadio Nacional, y como de seguro recordarán quienes tuvieron la oportunidad de ir, todos los asistentes recibieron pulseras LED para que utilizaran durante el espectáculo.

Los brazaletes, llamados Xylobands, están programados para iluminarse y cambiar de color al ritmo de la música. Y aunque podrían ser un buen recuerdo del show, el llamado a los fanáticos era a que las devolvieran una vez terminara el concierto para reutilizarlas durante su gira.

Chile returned 86% of the bracelets on the 4 days of the Coldplay’s “Music Of The Spheres” World Tour pic.twitter.com/hedy4sfaVd

— Chilean Crave (@ChileanCrave) March 14, 2023