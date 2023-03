Samara Joy, la nueva cara del jazz de la generación Z

El jazz encontró una nueva voz en Samara Joy, que con tan solo 23 años ha avanzado a pasos agigantados en la industria de la música.

Nacida en el Bronx, Samara es reconocida como la primera estrella del jazz de la Generación Z y una de las grandes revelaciones del género. De hecho, se coronó como ‘Mejor Artista Nuevo’ y Mejor Álbum de Jazz Vocal’ en los Premios Grammy 2023.

Samara Joy viene de una familia de músicos. Su padre era bajista en las giras de Andraé Crouch (padre de la música góspel moderna), mientras que sus abuelos fundaron el grupo de góspel en The Savettes.

Desde pequeña que se apasionó por la música, y durante su etapa escolar perfeccionó su voz hasta que en 2021 lanzó su primer álbum homónimo.

Su segundo álbum de estudio, Linger Awhile, la cimentó como una de las mayores promesas del jazz. El primer sencillo de este trabajo fue una versión Can’t Get Out of This Mood, escrita por Frank Loesser y Jimmy McHugh, interpretada en el pasado por Sarah Vaughan y Nina Simone.

En Linger Awhile, Samara reinventa composiciones clásicas del jazz como Someone To Watch Over Me de George Gershwin, Round Midnight de Thelonious Monk y Nostalgia (The Day I Knew) de Fats Navarro. Con este disco consiguió sus dos primeros Grammys, y en la misma ceremonia interpretó ‘Can’t Get Out of this Mood’ trayendo de regreso una canción con más de 50 años de historia al presente.

Samara Joy es muy activa en redes sociales y tiene más de 200 mil seguidores en TikTok, con lo que ha logrado refrescar el jazz y acercar a nuevas generaciones al género.