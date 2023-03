Ariana Grande le quitó el récord a Paul McCartney de la mayor cantidad de duetos en llegar al n°1

Ariana Grande le arrebató un récord al ex Beatle, Paul McCartney, gracias a su última colaboración con The Weeknd, Die For You Remix.

El dueto fue lanzado la semana pasada y rápidamente alcanzó el primer puesto del Hot 100 de Billboard, destronando a Flowers de Miley Cyrus.

Gracias a esto, Ariana se convirtió en la artista con la mayor cantidad de duetos que han alcanzado el primer lugar de la prestigiosa lista.

Ariana Grande surpasses Paul McCartney as the artist with the most #1 duets in Billboard Hot 100 history. pic.twitter.com/GrUOu0fQVL — Pop Base (@PopBase) March 6, 2023

Hasta esta semana, Sir Paul McCartney mantenía el título con 3 colaboraciones en el primer puesto: Uncle Albert/Admiral Hasley junto a su esposa Linda, Ebony & Ivory que grabó junto a Stevie Wonder y Say, say, say, en donde colaboró con Michael Jackson.

En tanto, la diva del pop tiene cuatro éxitos que han recibido la distinción: Stuck With You, junto a Justin Bieber, Rain On Me que grabó con Lady Gaga y dos colaboraciones con The Weeknd; Save Your Tears y Die For You.