“Estoy cansada”: Ana Gabriel se retirará de los escenarios tras ser abucheada en un concierto

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios. Y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”, indicó la cantante, visiblemente emocionada.

El anuncio causó un gran revuelo en redes sociales, por lo que la mexicana salió a aclarar la situación y despejó cualquier tipo de duda sobre su retiro de los escenarios.

No voy a dejar los escenarios aún, algún día lo haré pero lo dije claro, puede ser un en año o en dos, no lo sé — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

¿Por qué se retirará?

Aunque la cantante de 67 años no se refirió directamente a la situación, varios especulan que los fuertes abucheos que recibió en su concierto el pasado 26 de febrero son el principal motivo.

Ana Gabriel se encontraba en plena narración de una historia cuando los asistentes comenzaron a pedirle que cantara algo. Esto provocó que la intérprete explotara, diciendo que, si querían ver un show, iban a tener que escucharla. “Yo soy Ana Gabriel y vengo a contarles lo que a mí me pase, lo que sienta, lo que tenga que decirles”, sentenció la cantante.

La artista se estaba refiriendo al contexto político de Perú, Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que aparentemente le molestó a parte del público. “¿No puedo hablar?, ¿no puedo contarles lo que me pasa?, ¿no puedo decirles lo que yo quiera, como yo quiera?, no me digan nada, respétenme”, exclamó la cantante.

Finalmente, Ana Gabriel pidió disculpas a los asistentes y les contó que siempre trata de compartir con ellos lo que siente. “Quiero que me entiendan, que me respeten y que disfruten de este show”, dijo la cantante entre aplausos de todos los asistentes.