17 años de carrera en 13 minutos: Rihanna adelanta lo que será su show del medio tiempo del Super Bowl

A menos de 72 horas de volver a los escenarios, la exitosa cantante Rihanna entregó detalles de su show de medio tiempo del Super Bowl 2023, que se llevará a cabo este domingo 12 de febrero en Arizona.

Esta puesta en escena marcará el regreso a los escenarios de la originaria de Barbados, luego de su última presentación en los Grammy de 2018 en colaboración con DJ Khaled.

“Es importante para mí hacer esto”

Bajo ese contexto, Rihanna protagonizó el pasado jueves una conferencia de prensa, junto a Apple, empresa encargada del medio tiempo del Super Bowl 2023 por primera vez, en donde afirmó estar nerviosa pero “estimulada por este gran desafío”.

“El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. A pesar de lo aterrador que es, porque no he estado en el escenario en años (…) es importante para mí hacer esto, es importante para la representación, es importante que mi hijo vea esto”, dijo la intérprete de We found love.

“Una celebración de mi catálogo”

Respecto al show de medio tiempo, y sin adelantar las grandes sorpresas de la noche, Rihanna reveló que comprimir su carrera fue lo más difícil, incluso, confesó haber trabajado en 39 listados de canciones diferentes.

“Estás tratando de meter 17 años de trabajo en 13 minutos (…) El setlist fue el mayor desafío. Esa fue la parte más difícil. Decidir cómo maximizar los 13 minutos. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que pudimos haberlo hecho”, indicó la cantante.

En ese sentido, la nueve veces ganadora del Grammy y ahora nominada a los Premios de la Academia (Oscar), se refirió a la preparación física que conlleva realizar un show de medio tiempo en el Super Bowl, más aún a meses de haber sido madre.

“Estás corriendo durante 13 minutos, tratando de poner un set de dos horas en 13 minutos (…) El desafío físico definitivamente ha sido inmenso“, comentó la “Bad gal riri”.

“Estoy diciendo demasiado, pero es un espectáculo repleto y tiene pasa factura en tu cuerpo”, cerró.