Cargado de hermosa música, el nuevo capítulo de Mundovivo

01.- Fire under the bridge – Pons Aelius (Escocia)

02.- Irmaus – Borboreta (España)

03.- Ringdingding – Amsterdam Klezmer Band (Países Bajos)

04.- Mata Nui – Amahiro (Rapa Nui)

05.- Bilbil Pile – BraAgas (República Checa)

06.- Pewman ñi chao – Beatriz Pichimalen (Argentina)

07.- Abatina – Calypso Rose (Trinidad y Tobago)

08.- Drifting – Captain of the lost waves (Escocia)

09.- Frida – Cankisou (República Checa)

10.- Bahceye Hanimeli – Aysenur Kolivar (Turquia)

11.- Sur – Daniel Gazmuri (Chile)

12.- Aguanile – Moro González (Chile)

13.- Aguajal – Arak Pacha (Chile)

14.- Valparaíso – Joe Vasconcellos (Chile)