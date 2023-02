Grammy 2023: ¿Qué artistas se presentarán y dónde verlos?

Este domingo 5 de febrero se llevarán a cabo los Premios Grammy 2023, en la Crypto.com Arena en Los Ángeles, Estados Unidos, tras su paso por Las Vegas el 2022.

Este año las nominaciones están lideradas por Beyoncé, con nueve candidaturas; Kendrick Lamar, con ocho; Adele y Brandi Carlile, con siete respectivamente, y finalmente Harry Styles con seis.

Si bien los nominados son la parte fundamental de los Grammy, las presentaciones en vivo son de los shows más esperados del año.

De acuerdo a lo informado por la Academia de la Grabación de Estados Unidos, este domingo se presentará en los Grammy 2023 el cantante urbano del momento: Bad Bunny.

Al “conejo malo” lo acompañarán las estadounidenses Lizzo, Mary J. Blige y Brandi Carlile. Además, se anunció el show estelar del oriundo del Reino Unido, Harry Styles.

Asimismo, dirán presentes en los Grammy 2023 el británico Sam Smith y la alemana Kim Petras, quienes interpretaran el hit Unholy.

En tanto, Questlove será parte del tributo que se realizaría a los 50 años de la cultura del Hop.-Hop. Mientras que el rapero Jay-Z tiene programada una presentación en solista.

The first wave of 2023 #GRAMMYs performers are:

Bad Bunny (@sanbenito), @maryjblige, @brandicarlile, @lukecombs, #SteveLacy, @lizzo, @kimpetras, and @samsmith. 🎶

Catch them on Sunday, Feb. 5, on @CBS, @paramountplus, and https://t.co/B6MnR5kHYg!https://t.co/8vmf6nRjFD

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 25, 2023