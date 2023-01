Francisca Walker estará en los Grammy 2023 y uno de sus objetivos es una foto con Beyoncé: “Es la meta”

La actriz nacional, Francisca Walker, viajará a los Premios Grammy 2023, que se llevarán a cabo el 5 de febrero, instancia en donde tendrá la oportunidad de conocer a grandes estrellas de la música internacional.

De la mano de los vinos Frontera —única marca chilena en auspiciar los galardones de la Academia de Grabación Estadounidense— la artista nacional viajará a Los Ángeles, para ser parte del show musical desarrollado en el Staples Center.

“Soy una actriz que tiene mucha cercanía con la música, me dedico a hacer musicales, conciertos. Con Frontera enganchamos muy bien y me invitaron, invitación que tome porque francamente es una tremenda oportunidad y experiencia”, afirmó Francisca Walker a ADN.

En esa línea, la actriz señaló que ha seguido los Grammy desde muy pequeña. “Yo los veía cuando chica, me acuerdo de haber visto shows que me marcaron, como el de Madonna con Gorillaz, grandes shows icónicos de la cultura pop que quedan en un subconsciente colectivo”.

Brandi, Lizzo y Beyoncé

Consultada sobre qué artistas son los que más espera ver, Francisca Walker afirmó: “Me gusta mucho Brandi Carlile, pero como show, Lizzo puede ser muy interesante. Me gustaría ver a Beyoncé, que es una tremenda mujer, tremenda intérprete”.

En ese sentido, la artista nacional afirmó que pensar en un encuentro con estas estrellas la pone nerviosa, ya que por lo general le dan “mucho pudor las fotos”.

“Cuando me las piden a mí, creo que la gente es muy valiente porque me da mucho pudor romper el metro cuadrado de las personas, ahora, quizás en el momento el pudor se vaya por la borda, porque es una experiencia única, entonces ahí van a ver en mis redes sociales si lo logro o no (…) (la foto con Beyoncé) es la meta”, agregó.

Respecto a su paso por la alfombra roja de los Grammy, Walker señaló estar preparándose con artistas nacionales, como la diseñadora nacional Nicoletta Valentina, quien estudió en Roma.

“Sus diseños son muy entretenidos, están hechos para el cuerpo de la mujer y a la vez son muy osados, muy innovadores. Me prestó un traje de dos piezas muy estiloso y muy cool”, relató.

Proyectos 2023

Aprovechando la instancia, Francisca Walker adelantó sus proyectos para este 2023 y reveló estar grabando una teleserie coproducción de Chilevisión con Paramount.

“Estoy grabando la teleserie, que ha estado en bastante silencio porque no tiene fecha de estreno (…) Es una comedia que está muy bonita, y da un salto respecto a otras teleseries, porque los estudios son 360 y las cámaras son Black Magic, que es otra cosa”, cerró.