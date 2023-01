Orquesta Clásica del Maule triunfó en su debut en Frutillar

La música sigue en Frutillar y dos conciertos intensamente aplaudidos tuvieron lugar el sábado 28 y el domingo 29 en el Teatro del Lago. En primer término, la segunda presentación de la Banda Sinfónica FACH, que estuvo dedicada a música de cine. Es repertorio que los aviadores llevan en la sangre, pues ha sido pilar de su repertorio y una constante en sus presentaciones en las Semanas Musicales.

La selección fue variopinta, e incluyó temas icónicos como los de ‘Los Siete Magníficos’ (Elmer Bernstein), ‘La Profecía’ (Jerry Goldsmith), ‘Gladiador’ (Hans Zimmer), ‘Tiburón’ (John Williams), e incluso los créditos iniciales de ‘Los Simpsons’ (Danny Elfman). Todo acompañado por una selección de fotografías de las obras fílmicas que acompañaban la interpretación.

Músicos de la Banda de la Fuerza Aérea de Alemania, participaron como invitados en ambos conciertos de la banda, incluyendo a su director, Tobias Wunderle, quien en este ofició de solista en piano para dos fragmentos: ‘El Paciente Inglés’ (Gabriel Yared) y la intensamente emotiva ‘Cinema Paradiso’ (Ennio Morricone).

El gran clímax llegó con una suite de la original ‘Star Wars’ de 1977, nuevamente de Williams. Ya aquí no con imágenes estáticas sino con el conjunto interpretando sincronizadamente con secuencias del film. La interpretación fue brillante, demostrando una vez más el gran nivel técnico de la banda, y la total complicidad con su director, Fabrizzio De Negri, cuyo conocimiento cabal de este repertorio llevó a un concierto que no tuvo momentos bajos. La aclamación del púbico no se hizo esperar, y este obtuvo como regalo por parte del grupo, un encore, el Tema de Tara de ‘Lo que el Viento se Llevó’, música de Max Steiner, considerado el originador del estilo Hollywood en música.

Tras 14 años de existencia, esta fue la primera presentación de la Orquesta Clásica del Maule en este festival. La que es una de las mejores orquestas que existen fuera de la capital, llegó de la mano de su director titular, Francisco Rettig.

Su propuesta fue una retrospectiva de la sinfonía clásica, bajo tres miradas presentadas en orden cronológico. Primero, la Sinfonía No.41 “Júpiter” de Wolfgang Amadeus Mozart, pináculo del clasicismo vienés, y que da cuenta de la capacidad organizativa del compositor. Una interpretación brillante, llena de matices y cuidados balances, y en que el segundo movimiento sonó simplemente celestial.

Luego, la Sinfonía No.1 de Ludwig van Beethoven, en que el maestro alemán todavía está inmerso en el mundo de sus antecesores Haydn y Mozart, pero que da luces de lo que vendría después. Una versión presentada estilísticamente en sintonía con lo que se escuchó antes, casi como si fuese una extensión, y en que queda en evidencia la capacidad interpretativa de esta orquesta.

Por último, la Sinfonía No.1 “Clásica” de Sergei Prokofiev, que es un tributo, pero a la vez una parodia de las sinfonías clásicas, realizada en pleno siglo XX. Y precisamente la pieza fue abordada con la mezcla perfecta de humor y precisión técnica, viendo a Rettig manejando las sutilezas y las intencionales exageraciones que el compositor ruso le imprimió a su partitura. La extensa ovación los llevó a repetir el segundo movimiento de Prokofiev, para cerrar un hito de las Semanas Musicales en los últimos años.