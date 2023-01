Sam Smith estrena su cuarto álbum en estudio: “Gloria”

El galardonado artista británico, Sam Smith, lanzó su cuarto álbum de estudio: Gloria. Para celebrar, además, estrenó el videoclip de su sencillo I’m Not Here To Make Friends, producido por Calvin Harris.

Dirigido por Tanu Muino, el video muestra al cantante como una visión en rosa —con un traje hecho a medida por Tomo Koizumi—, mientras llega con estilo para bajar de un helicóptero dorado.

Hedonista, emocionante y convincente, somos testigos de cómo Sam se encuentra en su elemento mientras se apoderan de una casa de campo llena de jolgorio en cada esquina, aprovechando por completo su momento.

I’m Not Here To Make Friends es una alegoría de la individualidad sin disculpas, las imágenes denotan libertad, alegría y autoexpresión, una introducción astuta al tema general del próximo álbum.

“Una celebración de todos los géneros”

Gloria no es solo una revelación creativa, sino también algo personal. En este trabajo el cantante busca descubrir lo que significa ser verdaderamente libre: estar en contacto con su ser más íntimo.

En esa línea, el álbum se apoya en algunas figuras femeninas célebres del mundo musical del artista: Jessie Reyez, Kim Petras, Koffee. La producción también explora temas de sexo, pasión, autoexpresión e imperfección.

Sam Smith detalló que el título del álbum no es un guiño a una persona, pasada o presente, sino a esa fuerza vital enigmática y erizada. “Gloria es una celebración de todos los géneros y todas las divas, vocalistas y escritoras pop femeninas que amo. Aproveché todos esos recuerdos y los puse en un álbum. Y quería ser desafiante. ¿Mi álbum de diva? ¡Creo que sí! Creo que finalmente he dejado salir a mi Gloria”, dijo.