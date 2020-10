Sam Smith profundizó sobre el trasplante de pelo que se realizó hace algunos años: “Siempre ha sido un tema sensible”

En una reciente entrevista con Vogue, Sam Smith se refirió al trasplante de pelo que se realizó hace algunos años, profundizando en el tema.

“Mi pelo siempre ha sido un tema sensible para mí. En realidad, nunca había hablado de esto, así que voy a hacerlo ahora porque no tengo nada que ocultar. Me hice un trasplante de pelo“, partió contando.

Mientras realizaba una rutina de maquillaje para la popular revista, el intérprete de “How do you sleep?” agregó: “Está muy bien tener pelo, pero si me quedo sin él, lo aceptaría, porque la calvicie también es hermosa”.

En el mismo video habló sobre los estándares estéticos, con el fin de valor la belleza real: “Da igual con qué género te identifiques, el maquillaje es una forma de expresión. Para mí ha sido una forma de expresar mi género”, dijo.

“El año pasado, cuando cambié mis pronombres para empezar a usar pronombres neutros y comencé a hablar realmente de mi fluidez de género, volví a enamorarme del maquillaje de nuevo”, expresó Smith.