Otro récord Guinness para Harry Styles: el cantante y su canción “As It Was” sumaron otro logro

Desde que Harry Styles estrenó As It Was en abril del 2022, esta canción no dejado de cosechar éxitos. Y es que, este hit llegó a estar durante 25 semanas entre las tres más escuchadas en el Top Billboard Hot 100. Un tema que viene a redondear un año lleno de logros para el cantante británico, quien además actuó en dos películas.

Sin embargo, As It Was es sin duda lo más grande que ha hecho el exintegrante de One Direction en el 2022. Debido a que si antes este hit se posicionó en el día de su estreno, se convirtió como la canción más reproducida de Spotify en un día, tras lograr 16 millones de reproducciones. Recientemente, sumó otro récord Guinness.

La canción suma un nuevo hito

Es que, a raíz del éxito instantáneo de esta canción, logró también convertirse en la más escuchada durante todo el año 2022 en Spotify, al sumar 1.500 millones de visualizaciones. “Es un nuevo récord para Harry Styles. As It Was ha sido confirmada como la canción más reproducida en Spotify en 2022“, así lo anunció la cuenta oficial de Guinness World Records en sus redes sociales.

Algo que tampoco es una gran sorpresa, ya que As It Was además de tener un grandioso debut, igualmente logró en tan solo una semana acumular más de 78 millones de reproducciones en Spotify. Sin olvidar, que en otras plataformas como YouTube, ya tiene más de 412 millones de reproducciones y también 6,6 millones de “Me gusta”.

Logros a los que también hay que agregarle su exitoso Love On Tour, gira con la que dio la vuelta al mundo. Además de que tiene varias nominaciones en los premios Brit. El exintegrante de One Direction está nominado a mejor álbum por Harry’s House, a mejor canción con As It Was, como artista del año y mejor artista pop/R&B.