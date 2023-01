Edgar Girtain: un compositor estadounidense en la Patagonia chilena

“Vine por trabajos voluntarios, enseñando inglés, hace más de diez años, comencé a formar lazos, y en 2016 me radiqué, ya que me contrataron como profesor de música en un colegio de Puerto Montt, y luego salió un concurso en la sede local de la Universidad Austral, donde enseño desde 2019”.

Así se asentó en nuestro país el compositor Edgar Girtain IV (nacido en Toms River, New Jersey, en 1988). Formado en Buffalo e Ithaca, tiene a su haber más de 100 partituras, y es una figura inquieta que ha buscado nutrir la actividad musical de la capital de la Región de Los Lagos.

“La vida musical en Puerto Montt es precaria, por falta de infraestructura”, continúa relatando Girtain a ADN, “lamentablemente no hay orquesta profesional. Los músicos que hay acá deben hacer cancheos en Frutillar, o Puerto Varas. Y con grandes esfuerzos armamos habitualmente conciertos de cámara en el Teatro Diego Rivera, dependiente de la Municipalidad”.

“Para mí escribir música es un hábito”

El propio Girtain participa en estos conciertos como pianista, y además toca el órgano en la Iglesia Luterana de la ciudad, pero él tiene claras sus prioridades musicales: “Primero soy compositor, y como algo anexo toco el piano y el órgano, lo más difícil es balancear lo de compositor con el resto de la vida. Para mí escribir música es un hábito, en lo cual no considero que tenga que haber una motivación de por medio”. Y complementa: “No podría decir que llegué a la composición, siempre he compuesto, desde niño. Estudié trombón en el conversatorio, lo básico del piano, y luego uno va buscando, y así también llegué al órgano”.

De su carrera compositiva en Chile, el gran hito que protagonizó fue en septiembre pasado, cuando estrenó su cantata “Otro Viento Cantará”, para coro mixto, coro de niños, soprano solo y conjunto instrumental, encargada por el Teatro del Lago.

Fue una colaboración con la reconocida poetisa Verónica Zondek y trata del cambio climático. Girtain explica su génesis: “Ya me he hecho conocido en los círculos musicales de la región, organizando conciertos, y tratando de abrir puertas para gente que no son músicos. Se me acercaron del Teatro del Lago, para su programa formativo “Puedes Cantar”, que vincula a los niños, y utilicé un conjunto instrumental latinoamericano, incluyendo charango, melódica y flautas. Con Verónica, trabajamos en textos suyos anteriores y otros que ella hizo especialmente para este proyecto. Luego, hicieron una gira con la obra y la llevamos Osorno, Puerto Montt y Castro”.

El próximo mes va a estrenar su nueva obra, para órgano y la banda militar de la localidad de Nueva Braunau. “El ser compositor te inspira a ser creativo, en cuanto a los recursos y posibilidades que da la región”, explica, “por eso también he hecho muchos arreglos por necesidad, y a veces tenemos que adaptar para los medios disponibles acá. Por ejemplo, hice una versión del Réquiem de Gabriel Fauré”.

“He escrito obras muy complejas y otras sencillas, como mis ‘Three Apalacchian Folksongs’, para voz y violín solo, basadas en canciones tradicionales de la zona de los Apalaches”.

Todas las partituras de Girtain están disponibles en el popular sitio de descargas gratuitas de partituras ISMLP. Él lo explica así: “Intento hacer música que sea bella y útil, y en Chile es difícil conseguir partituras, y tener dinero para arriendo de material. Yo tengo la suerte de no vivir de mis composiciones, así que para qué ser ‘apretado’, por eso decidí tenerlo todo allí, gratis y de fácil acceso”.