La experiencia David Guetta: música, comida y fiesta por todos lados

No venía hace diez años. Sin embargo, David Guetta saldó su deuda con creces en una noche donde armó la fiesta en el Movistar Arena.

Un recinto donde la productora Streetmachine decidió aprovechar todos los espacios, armando una experiencia mucho más allá de un concierto.

“Siempre nos gusta que la gente lo pase bien, intentamos evitar que hagan mucha fila, que haya más baños de lo necesario. Al final, la experiencia es lo más importante… que no sea un concierto más, sino algo diferencial”, contó Alejandra Caballero, productora ejecutiva de la marca.

Y así se vivió, ya que además de los clásicos sectores de esparcimiento del recinto ubicado en Parque O’Higgins, con carritos de comida y bebida, también se armó un espacio VIP al aire libre, con bar abierto, donde los asistentes podían esperar la presentación del francés mientras disfrutaban la tarde.

David Guetta y su show

De esta forma, el llamado a quienes irán a disfrutar de la segunda jornada de Guetta en Chile es el mismo: ir a hacer la previa aprovechando estos espacios, con cómodas sillas, mucho pasto y una oferta gastronómica variada.

¿Y qué pueden esperar del show? El DJ presentó lo mejor de su repertorio, mezclando hits nuevos y algunos bien antiguos, que hicieron delirar a sus fanáticos.

De hecho, sus setlist partió con Titanium e incluyó éxitos como Memories, When Love Takes Over, y parte de lo más nuevo con I’m good (blue) y Living without you.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Un recital lleno de elementos visuales y donde el artista de 55 años lanzó amorosas palabras para sus fanáticos. “Gracias, gracias, gracias por el amor… Feliz año nuevo”, dejando claro que la celebración por la llegada del 2023 seguía.

Así, el regreso de David Guetta fue en grande. Y, para quienes van este jueves a vivir la experiencia, la recomendación es esa: vivirla con todo, aprovechando cada espacio del Movistar Arena e ir dispuestos a una gran fiesta.