Antonio Carvallo: equilibrio entre lo electrónico e instrumental

2022 fue un ciclo prolífico y de exposición internacional para el compositor Antonio Carvallo Pinto (Santiago, 1972), uno de los creadores más reconocidos en el ámbito de la música electroacústica.

El pasado año lo vio presentando sus trabajos en instancias relevantes como el New York City Electroacoustic Music Festival, el Festival Evimus de Saarbrücken en Alemania, y en la International Computer Music Conference en Irlanda.

Música “mixta”

Formado en la Universidad de Chile, con el compositor Pablo Aranda, y en Roma, Italia, tiene a su haber unas 70 obras, donde la música computacional convive con los formatos de cámara, orquestales y vocales, muchas veces mezclándose con la tecnología, lo que se denomina música “mixta”.

Ahora acaba de publicar un álbum virtual que recoge sus composiciones para piano. “La idea surgió en pandemia, en que revisé todo mi material, y me di cuenta mis piezas de piano daban el tiempo de un disco”, contó Carvallo a ADN. “Es más fácil de producir que un disco para ensamble, porque se necesita un solo intérprete. Lo conversé con Andrés Maupoint, y empecé a concretarlo”. Precisamente Maupoint, reputado como compositor y pianista, se ha dedicado en el último a grabar compositores chilenos activos actualmente.

El sentido del álbum tiene un sentido personal para Carvallo: “Yo partí en el piano, ahí comenzó mi desarrollo en la música, y desde que comencé a componer, he escrito obras para el instrumento”. Estas abarcan su toda carrera creativa, ya que la más antigua es de 1997, y la más reciente es de 2021. Titulado simplemente “Música para Piano”, está disponible en Spotify (abrir aquí), AppleMusic, Tidal, YouTube y otras.

Electroacústica sin instrumentos

El compositor también planea compilar en un disco sus obras electroacústicas sin instrumentos. “Hace años publiqué un disco de música mixta, así que es lo que me faltaría, y es más sencillo porque simplemente tendría que masterizar”, detalló.

El medio local tiende a encasillar a los compositores que trabajan extensamente la electroacústica, “pero yo no he sentido ese mote, ni ese prejuicio, porque he compuesto mucho para instrumentos solos, y grupos de cámara”. Sí considera que la enseñanza de este medio es fundamental en los conservatorios: “Es importante que los alumnos experimenten este lenguaje, después ellos decidirán que medios ocupan en sus carreras, pero no pueden tomar una decisión sin conocer”.

Sobre el escenario musical post pandemia para la composición chilena, opina que “se ha visto bastante activo, y se mantuvo de igual manera durante el encierro, en que los compositores escribieron muchísima música, que ahora se está estrenando”.