Young Cister estrena videoclip de “Samurai” junto a Polimá Westcoast

Young Cister no para de sorprender y antes que termine el año, estrenó uno de sus videoclips más esperados. Se trata de “Samurai”, uno de los singles que incluye su nuevo EP , The Life of Xulo, lanzado este mes, y en el que colabora Polimá Westcoast.

El nuevo material —dirigido por Mr. Sebaas— muestra a ambos amigos en un entretenido centro de diversiones de Santiago en una imagen muy veraniega, de baile y alegría con rítmicos sonidos. El estreno ya cuenta con más de 88 mil visitas desde su estreno, un reencuentro de ambos artistas que no dejó indiferente a los fans que se emocionaron al ver el crecimiento de ambos.

De esta forma, Young Cister cierra un exitoso 2022 y da inicio a un verano lleno de música con las seis canciones recientemente lanzadas en The Life of Xulo que musicalizarán la temporada estival con títulos como “Chicas como tú”, “Samurai”, “40 grados en la ciudad”, entre otros.

“El Concierto más Xulo” y Festival de Olmué

En tanto, el artista nacional ya alista su primer concierto en Movistar Arena este 7 y 8 de enero de 2023, un desafío que promete una jornada de grandes éxitos junto a invitados especiales.

Asimismo, Young Cister será parte de la parrilla del próximo Festival del Huaso de Olmué el día sábado 21 de enero y donde compartirá escenario con importantes y diversos exponentes de la música nacional e internacional y representará al movimiento urbano en el Patagual.