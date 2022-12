Antonio Ríos lanza su nuevo álbum “En la cima”: lo adelantó con el single “No puedo más”

Tras 35 años de carrera, Antonio Ríos sigue más vigente que nunca. Y recientemente, presentó su nuevo álbum En la cima, del antes había adelantado el single No puedo más. Con este disco, el cantante argentino busca acompañar a las fiestas de fin año con 15 canciones inéditas, hechas para bailar y dar inicio a los festejos que viene en los próximos días.

“Los que perduramos mucho tiempo en la música somos los que hacemos las cosas bien; los que tratamos bien al público. Nunca le damos la espalda a los que nos piden un autógrafo o una foto. Pero si tratas mal a la gente o tienes un mal comportamiento, la gente te hace la cruz“, reflexionó el autor del clásico Nunca me faltes.

Una canción para los enamorados y para la albiceleste

En su nuevo álbum de estudio, El maestro también tiene el hit Cómo no amarte. Una canción que es un regalo del artista trasandino para los enamorados y sus seguidores, que está disponible en su canal oficial de YouTube. Ideal para disfrutar en fiestas con amigos y con la familia. Y es que es una canción, que fiel al estilo del cantante de cumbias, está hecho para bailar.

Además, el cantante de 68 años tiene un tema ideal para sus fans que todavía celebran el éxito de la selección albiceleste en el Mundial de Qatar, donde salió campeona tras un infartante partido, que incluyó una emocionante tanda de penales. El 25 de noviembre, subió en YouTube el videoclip de Nunca me faltes Argentina, una reversión de su clásico hit.

Finalmente, Antonio Ríos anunció que el próximo año realizará presentaciones en vivo tanto en Argentina como en el resto del continente. “Mi éxito se lo debo al público que siempre me ha acompañado. Me emociona mucho cuando mis seguidores cantan a dúo mis canciones en los lugares en los que me presento“, concluyó.