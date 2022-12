Hermano de Selena Quintanilla, A.B. Quintanilla: “Mi meta siempre ha sido estar en el Festival de Viña”

Este miércoles, en Ciudadano ADN conversamos con A.B. Quintanilla, hermano de la fallecida Selena Quintanilla, quien estrenó una canción junto al chileno Jordan: “Sin Tí”.

El artista reveló que esta producción musical nació gracias a las redes sociales, en específico, Twitter.

“Jordan me mandó un tweet y me dijo: hola, me interesa mucho trabajar contigo. Yo vi el mensaje y no sé por qué no respondí y me escribo otra vez y no respondí. Ya a la tercera vez solo me mandó una de sus canciones y me encantó su voz y dije ‘quiero trabajar contigo y aquí estamos”, relató.

En esa línea, A.B. precisó: “Trabajamos antes de la pandemia esta producción y todo se hizo por medio de redes sociales, yo trabajando en mi estudio y él en el suyo”.

“Queríamos entrar con un ritmo más romántico, un groove distinto, como ofrecía mi hermana y Jordan dijo, hagamos algo distinto, y se hizo la canción y estoy bien orgulloso”, agregó.

La música latina

En ese sentido, A.B. Quintanilla entregó una reflexión respecto a la música latina en el mundo y dijo: “Siempre ha sido difícil para los latinos, pero hoy como va la música, con Bad Bunny, Rosalía, están tocando música en español en radios de inglés. Están controlando todo”.

“Estos últimos cinco años han sido muy importantes para nosotros como latinos para abrir esas puertas y así algún día poder pegar una cumbia en radio de pop”, añadió el también productor.

La “reina de la música tejana”

Asimismo, A.B. Quintanilla se refirió a la figura de su hermana, Selena, conocida como la “reina de la música tejana” y que fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, su amiga y exmanager de sus boutiques Selena Et.

“Es increíble, a veces me pongo a pensar, fue como sueño para mí, no puedo creer que yo forme parte de todo ese movimiento, haciendo toda la música para ella, y verla crecer de 6 a 23 años fue increíble, algo que no olvidaré”, expresó el hermano de la fallecida cantante.

“La gente es increíble, porque si vas a Itunes el disco de Selena está en primer lugar y estamos hablando de 27 años después”, sumó.

El Festival de Viña, una meta

Respecto a su paso por Chile, A.B. Quintanilla afirmó haber estudiado del país antes de viajar al territorio, sobre todo los platos tradicionales.

“Me comí un sándwich de pescado y ayer comí un plato que tenía tres huevos arriba, con bife: la chorrillana. Me encantó el pastel de choclo, OH my God! y lo he comido tres días seguidos, hasta conocí al dueño del restaurante”, comentó.

“Mi esposa, que es argentina, nos quedamos muy apasionados con todo acá, los detallitos como la puesta de sol, el cielo color rosado. Esto para mí es un regalo”, complementó.

Finalmente, A. B. Quintanilla reveló un importante sueño en su carrera musical que involucra a Chile y dijo: “Una de mis metas siempre ha sido llegar al Festival de Viña del Mar. Yo he pisado todos los escenarios para un artista en Latinoamericano, solo falta Viña”.