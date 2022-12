Rock and Pop celebra 30 años de vida recordando contenido histórico de la radio

Este jueves 1 de diciembre, Radio Rock and Pop —94.1 FM en Santiago— celebra 30 años de vida con una programación especial, que repasa su larga y exitosa historia en radio, revistas, cine, televisión, plataformas digitales, redes sociales y otros formatos de gran impacto en el mundo de los medios de comunicación.

Con la participación de grandes figuras como Roberto Artiagoitía (El Rumpy), Sergio Lagos, Patricio Cuevas, Matilda Svensson, Rolando Ramos, Iván Valenzuela, Claudio Narea y Alejandro D’Apremont (Chico Jano), desde 1992 la emisora ha impuesto tendencias y logrado identificar de forma permanente a una generación en distintos temas y gustos musicales.

“Para mí la Rock and Pop es el primer lugar, la primera radio donde pude ser libre y tuve el lugar para ser creativo. Un lugar para encontrarme con las personas y escucharlas. También para aprender de mis compañeros donde sentí un equipo gigante. Tengo los mejores recuerdos de un momento de ebullición del país y mío personal”, relató El Rumpy, uno de los conductores más reconocidos que, en la 94.1 FM, dio vida al emblemático programa “El Chacotero Sentimental”.

“Un grito libertario”

Por su parte, el comunicador y músico Sergio Lagos también entrega su visión de la radio: “Para mí Rock and Pop es un grito libertario, un medio de comunicación que le dio voz a los que no tenían voz y no solo lo hablo en el ámbito de la música, sino también en el ámbito de las ideas. Rock and Pop es libertad y seguirá siendo 30 años y más”.

La emisora, perteneciente al grupo PRISA Media Chile, marcó un hito en los años 90 y sigue imponiendo tendencias entre el público adulto joven bajo el slogan Música 24/7 junto a los conductores Macarena Hansen, Francisca Jorquera, Natalia Reyes, Iván Guerrero y Werne Núñez.

Cabe destacar que Rock & Pop se ubica hoy dentro del Top 10 de las emisoras más escuchadas en Santiago entre el público adulto joven, 25 a 44 años.

Celebrando 30 años

Para su aniversario, Rock and Pop presenta una programación especial con dos nuevos programas: el ranking aniversario “TUS 30″, conducido por Sergio Lagos, y “Generación 94.1”, con rostros emblemáticos de la radio de todos los tiempos.

En digital estrena el micrositio www.rockandpop.cl/rp30, con material de archivo histórico como las revistas Rock & Pop digitalizadas; las sesiones en vivo de las Raras Tocatas Nuevas y por primera vez, el podcast Inside The Raras Tocatas Pencas, con la historia de estas canciones tan particulares bajo la conducción del anterior director y locutor Rock & Pop, Patricio Cuevas.

En tanto, desdel el 5 de diciembre, el sitio mostrará Más Rock and Pop, un espacio donde se podrán revivir programas y entrevistas de los 90’ como Sinfonías de Hierro, Gargantas Profundas y conversaciones del Haciendo Ruido a bandas y artistas como Paul McCartney, Kiss, Blur, Blind Melon, The Cranberries y Ataque 77, entre otras). Todo eso, acompañado por una selección de videos poco conocidos del canal de YouTube de la históriuca emisora.

