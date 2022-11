Metallica estrena nuevo single y anuncia fecha para su nuevo álbum, “72 Seasons”

La banda estadounidense Metallica confirmó el título y la fecha de estreno de su duodécimo álbum de estudio, titulado “72 Seasons”, anuncio que fue acompañado con el lanzamiento de un nuevo single: “Lux Æterna”.

Este nuevo disco de la agrupación está producido por Greg Fidelman al lado de Hetfield & Ulrich y contará con 12 canciones.

“72 Seasons” es la primera colección completa de nuevas canciones de Metallica desde “Hardwired…To Self-Destruct” de 2016.

Dicha producción musical estará editada en formatos que incluyen 2LP en vinilo negro de 140g y variantes de edición limitada, CD y digital y se estrenará el 14 de abril de 2023.

Este nuevo álbum fue anunciado junto con el estreno de su primer sencillo “Lux Æterna”, el cual fue acompañado con el lanzamiento de un video fue dirigido por Tim Saccenti.

