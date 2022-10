Mediante su página oficial, Morrissey anunció el lanzamiento de su esperado nuevo disco Bonfire of Teenagers, después de tres años de su última publicación.

El álbum verá la luz en febrero de 2023 bajo el alero de publicación de Capitol Records, e incluirá colaboraciones con diversos exponentes de la industria musical, tales como Miley Cyrus, Iggy Pop, los Red Hot Chilli Peppers Flea y Chad Smith, además de los exmiembros de la banda, Josh Klinghoffer y Jesse Tobias.

El disco cuenta con 11 canciones, y será distribuido en todo el mundo, excepto en Reino Unido, localidad en la que el artista no posee convenios con ninguna disquera, según consignó el medio NME.

Cabe destacar, que el ex The Smiths había comentado que para 2021 ya tenía listo su nuevo disco, y que es “el mejor álbum de su vida”, sin embargo no habían disqueras que estuviesen interesadas, tras las controversias que protagonizó su despido del sello BMG.