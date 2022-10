Tras meses de largos rumores, finalmente la banda Pulp confirmó su regreso a los escenarios, con un tour para el 2023 en Irlanda y el Reino Unido.

This is what we do for an encore … #letsallmeetup #welovepulp #pulp2023 #thisiswhatwedoforanencore pic.twitter.com/N7lLmMNXjo

— Pulp (@welovepulp) October 28, 2022