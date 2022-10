Jack Johnson en Chile: fecha, lugar y dónde comprar las entradas

El músico multiplatino, Jack Johnson, cantará en Chile luego de cinco años, para presentar su último álbum de estudio, ‘Meet The Moonlight’, el próximo mes de enero en Movistar Arena. Los fanáticos revivirán un montón de clásicos de Jack, incluidos ‘Better Together’, ‘Flake’, ‘Inaudible Melodies’, ‘Taylor’, ‘Sitting, Waiting, Wishing’ y algunos de los favoritos del nuevo álbum como ‘One Step Ahead’, ‘Meet the Moonlight’, ‘Don’t Look Now’.

Este último álbum marca un hito artístico importante para Johnson, cuya carrera de décadas incluye innumerables giras con entradas agotadas (durante las cuales ha emergido como una fuerza líder en la ecologización de la industria global de giras). También, tiene más de 25 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y múltiples premios de la industria, incluidos tres Brit Awards y dos nominaciones a los Grammy.

A lo largo de diez temas cautivadores e infinitamente impredecibles, examina un espectro de preocupaciones existenciales (la impermanencia de la vida y la fragilidad de la conexión humana, la lucha por la comunidad y la presencia en un mundo en constante fragmentación), infundiendo a cada indagación la profunda calidez y la gracia poética que siempre han impregnado su música.

La reflexión de Jack Johnson

“De alguna manera, las buenas canciones son como la buena ciencia, donde crean una cadena de pensamiento que simplemente conduce a más preguntas”, dijo Jack Johnson, quien se presentará en Chile en los próximos meses. “No siempre existe esa solución agradable y limpia sobre qué hacer a continuación si desea una relación perfecta o más tranquilidad. A veces, es solo señalar todo lo que se interpone en el camino. Pero espero que la canción termine haciéndote sentir bien y te da el consuelo de saber que otras personas están pasando por las mismas dificultades”.

Luego de finalizar el tramo norteamericano del tour, Johnson espera con ansias el sentido desenfrenado de comunión que siempre brinda tocar en vivo. “Lo que más me gusta de los shows en vivo es cuando todos cantan juntos. Hay una sensación de que todos estamos conectados por la letra o incluso por el sentimiento de la canción”, dice. “Creo que siempre hay algún tipo de esperanza al saber que podemos compartir un sentimiento de esa manera. Estar de acuerdo entre nosotros en un nivel muy emocional”.

Sus canciones, autobiográficas en su mayoría, encontraron resonancia en el público que lo condujo al estudio para dar forma a una contundente discografía: Brushfire Fairytales (2001), On And On (2003), In Between Dreams (2005), Sleep Through The Static (2008), To The Sea (2010), From Here To Now To You (2013), All the Light Above It Too (2017) y Meet The Moonlight (2022).

¿Cuándo es el concierto?

Jack Johnson se presentará en Chile, en el Movistar Arena de Santiago, el próximo 13 de enero.

¿Dónde comprar las entradas para Jack Johnson en Chile?

Las entradas se venderán por la web oficial de Punto Ticket. Habrá una Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile desde el 25 de octubre al mediodía. Mientras que la venta general se hará desde el 27 de septiembre.