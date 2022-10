Mini especial de África del Norte en Mundovivo

En Mundovivo disfrutaremos de música de todos los rincones del mundo: Marruecos, Tunisia, EEUU, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Irán, Madagascar y por supuesto Chile.

Programación musical:

01.- Zeye Meyel – Nass Marrakesh (Marruecos)

02.- Marhaba – Nass Marrakesh (Marruecos)

03.- Byzance – Dhafer Youssef & Nguyên Lê (Tunisia-Vietnam)

04.- Chove Chuva – Thievery Corporation & Sergio Mendes (EEUU – Brasil)

05.- Camino de Vuelta – Camila y Silvio (Chile)

06.- Aastapäev – Curly Strings (Estonia)

07.- El Arbol – Cafuso Trío (Chile)

08.- Mun vereni – Artic Paradise (Finlandia)

09.- Accords Croisés – Nishtimn Project (Francia)

10.- Santiana – Alaw (Gales)

11.- The Ferry and the Widow – Damahi (Irán)

12.- Mahaiza – Kilema (Madagascar)

13.- Amor de invierno – Camilo Eque (Chile)